Deodorantele și cancerul la sân: ce spun cercetătorii

Deși au fost acuzate de-a lungul anilor, deodorantele și antiperspirantele nu au o legătură directă cu cancerul de sân, potrivit organizațiilor internaționale de sănătate. Iată ce trebuie să știi.

Multe persoane se întreabă dacă produsele pe care le folosesc zilnic pentru igienă pot fi periculoase pentru sănătate. De-a lungul timpului, au apărut numeroase teorii despre riscul pe care deodorantele și antiperspirantele l-ar putea avea în apariția cancerului la sân, însă cercetările științifice oferă un răspuns clar.

De unde a pornit confuzia

Îngrijorările au apărut din cauza a două ingrediente: aluminiul și parabenii. Aluminiul, prezent în multe antiperspirante, blochează transpirația, iar parabenii, folosiți ca conservanți, au fost suspectați că pot imita efectele estrogenului.

În anumite experimente de laborator, aluminiul a avut efecte estrogenice slabe, iar parabenii pot să se lege de receptorii de estrogen din țesutul mamar. Aceste procese, teoretic, ar putea influența riscul de cancer la sân.

Cu toate acestea, studiile efectuate pe oameni nu au confirmat aceste ipoteze. Majoritatea cercetărilor sunt de tip „case-control”, unde persoanele cu cancer relatează retrospectiv utilizarea acestor produse, însă această metodă poate duce la erori de memorie.

Rezultatele studiilor ample

O analiză care a inclus șapte studii importante a concluzionat că nu există o legătură semnificativă între utilizarea deodorantelor și riscul de cancer la sân. Organizații precum Cancer Research UK și Societatea Americană de Cancer susțin această concluzie.

Care sunt factorii reali de risc

Dacă produsele de îngrijire personală nu sunt responsabile, ce anume crește riscul de cancer la sân? Specialiștii atrag atenția asupra unor factori bine stabiliți:

Vârsta – peste 75% dintre cazuri apar la femeile cu vârsta de peste 50 de ani.

– peste 75% dintre cazuri apar la femeile cu vârsta de peste 50 de ani. Genele BRCA1 și BRCA2 – mutațiile ereditare cresc riscul semnificativ.

– mutațiile ereditare cresc riscul semnificativ. Expunerea prelungită la estrogen – menstruația începută devreme sau menopauza instalată târziu.

– menstruația începută devreme sau menopauza instalată târziu. Obezitatea și lipsa activității fizice – țesutul adipos produce estrogen suplimentar.

Un alt factor important este consumul de alcool. Potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA, consumul zilnic de trei pahare de alcool poate crește riscul de cancer la sân cu 40-50%.

Aceste riscuri sunt mult mai relevante decât utilizarea deodorantelor sau antiperspirantelor în apariția cancerului de sân.

De ce persistă miturile despre deodorante

Miturile persistă deoarece subiectul este sensibil și stârnește reacții emoționale. Când un produs folosit zilnic este asociat cu o boală gravă, oamenii tind să reacționeze rapid și să caute informații, de multe ori fără să verifice sursele.

Un alt motiv este lipsa informațiilor medicale corecte. Puțini știu că estrogenul produs natural de corp are un efect mult mai puternic decât cel provenit din parabeni sau aluminiu.

Autoritățile de reglementare, precum FDA și EMA, monitorizează constant siguranța ingredientelor din produse. Doza de aluminiu absorbită prin piele reprezintă doar o fracțiune din limita zilnică admisă. Producătorii au redus voluntar utilizarea parabenilor în produsele moderne, ca măsură de precauție.

Cum poți alege produse potrivite

Pentru cei care vor să fie cât mai precauți, există opțiuni alternative pe piață:

Deodorante fără aluminiu, care neutralizează mirosul fără a bloca glandele sudoripare.

Produse pe bază de bicarbonat de sodiu, care absorb excesul de umiditate.

Deodorante „naturale” cu uleiuri esențiale, recomandate persoanelor fără alergii la aceste ingrediente.

Este important de știut că niciun studiu nu a demonstrat că aceste variante sunt mai sigure. Alegerea ține de preferințele și nevoile fiecărei persoane.

Ce este cu adevărat important

Chiar dacă teoria despre legătura dintre deodorante și cancerul la sân pare plauzibilă, dovezile științifice nu o susțin. Organizațiile medicale recomandă să ne concentrăm pe factorii de risc dovediți: activitate fizică regulată, menținerea unei greutăți sănătoase și controale medicale periodice.

Medicii atrag atenția că este mai util să ne informăm corect și să ne concentrăm pe prevenție, decât să ne lăsăm influențați de mituri. După cum spune un raport al Societății Canadiene de Cancer: „Energia dedicată discuțiilor despre antiperspirante ar fi mai utilă în educarea publicului despre screening și nutriție”.