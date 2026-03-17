Demi Lovato a fost surprinsă marți în Midtown, New York, într-o ținută care a atras imediat atenția. Artista se află în plin turneu de promovare pentru noua sa carte, „One Plate at a Time”, și a ales un look ce combină pielea neagră cu o pată de culoare neașteptată.

Pantofii, piesa de rezistență

Piesa centrală a ținutei au fost pantofii slingback din satin burgund. Spre deosebire de modelele din piele lăcuită neagră preferate în sezonul trecut, de data aceasta a optat pentru o textură mai moale și o culoare mai profundă. De la distanță, nuanța părea aproape neagră, dar la o privire mai atentă dezvăluia tonuri bogate de prună pe măsură ce artista se mișca.

Pantofii aveau un vârf ascuțit, un decupaj adânc și o baretă subțire la spate, totul pe un toc stiletto îngust. Un design minimalist, fără accesorii metalice, platforme sau alte aplicații. Hai să fim serioși, arătau impecabil.

Un look biker-chic semnat Zeynep Arçay

Iar restul ținutei a completat perfect imaginea. Lovato a purtat un set din piele de la Zeynep Arçay, format dintr-o jachetă Mini Leather Biker with Lace și o fustă asortată, Mini Leather Lace Skirt, ambele din colecția resort 2026 a brandului.

Jacheta din piele neagră se distingea prin gulerul înalt, mânecile lungi și cusăturile curbate ce defineau silueta, terminându-se cu un peplum scurt din dantelă albă. Fusta, la rândul ei, trecea de genunchi și avea același detaliu de dantelă albă în talie. Look-ul a fost completat de o geantă bucket Acne Studios Multipocket și o pereche de ochelari de soare cu rame dreptunghiulare și înguste, menținând estetica biker-chic.

O pasiune mai veche pentru pantofii slingback

V-ați fi gândit că artista are o slăbiciune pentru acest tip de pantof? E drept că nu e prima dată când Demi Lovato alege siluete slingback. În septembrie anul trecut, de exemplu, a fost văzută purtând pantofi slingback din piele lăcuită neagră alături de o salopetă de arhivă Pierre Cardin, în drum spre emisiunea „Watch What Happens Live With Andy Cohen”.

Numai că povestea nu se oprește aici.

Câteva săptămâni mai târziu, la Paris, a asortat o pereche de pantofi slingback Saint Laurent Apolline, tot din piele lăcuită, cu un body mulat și colanți cargo de la Coperni. Dacă acele apariții mizau pe un aspect lucios și tăios, ținuta de acum a schimbat registrul, trecând de la pielea lăcuită la satinul saturat, păstrând însă aceeași formă ascuțită.

Mai mult decât modă: o carte despre vindecare

Apariția nu a fost una întâmplătoare.

Demi promovează intens „One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food”, noua sa carte (un hibrid între carte de bucate și memorii). Volumul include peste 80 de rețete accesibile și explorează parcursul artistei către o relație mai sănătoasă cu mâncarea.