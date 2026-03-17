Demi Lovato aduce manichiura French cu vârf negru în prim-plan la Jimmy Fallon

Autor - Daniela Matei
Demi Lovato a apărut recent la emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, unde a promovat atât noua sa carte, cât și turneul. Dar dincolo de proiectele sale, un detaliu a captat atenția tuturor: manichiura sa. Artista a renunțat la clasic în favoarea unei manichiuri French cu un twist rebel, care deja inspiră trendurile.

O apariție de neuitat

Prezentă în platou pentru a vorbi despre cartea „One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food” și turneul „It’s Not That Deep”, artista a afișat un look impecabil. Și totuși, unghiile sale au fost cele care au generat discuții. Lovato a optat pentru o manichiură French clasică, dar cu o abordare diferită: vârfurile albe tradiționale au fost înlocuite cu unele negre, intense.

Secretul din spatele look-ului

În spatele acestei manichiuri stă nail artistul Natalie Minerva, care a dezvăluit secretele tehnicii folosite pentru a obține acest efect. Nu e chiar așa simplu cum pare la prima vedere. Totul începe cu o bază perfect adaptată.

„Pentru manichiura French neagră a lui Demi, am făcut o combinație de culori de bază, sau ceea ce eu numesc ‘fond de ten pentru unghii’”, a explicat Minerva. V-ați gândit vreodată la asta? Personalizarea culorii de bază este cheia.

Minerva a detaliat procesul, care implică o potrivire atentă a nuanței cu tonul pielii clientei (un truc pe care puțini îl aplică). „Am folosit un strat de OPI Bare My Soul, care este un nude lăptos într-o nuanță mai deschisă, și un strat de Put It in Airplane Mode pentru a-i oferi o tentă mai caldă. Acest lucru a făcut ca baza să pară mai potrivită cu nuanța pielii ei.”

Iar pentru vârfuri, alegerea a fost una iconică. „Am folosit OPI Black Onyx pentru a crea un French de grosime medie, care s-a potrivit cu marginea liberă a unghiilor ei naturale, de formă rotundă.”

Mai mult decât o simplă manichiură

Poate că nu pare cea mai extravagantă opțiune de nail art, e drept. Dar impactul vizual este major atunci când alegi o altă culoare în locul albului clasic pentru vârfurile French, mai ales un negru îndrăzneț în contrast cu o bază nude-rozalie.

este echivalentul unei manichiuri care spune „nu fac rău nimănui, dar nici nu accept prostii”.

Este o declarație de stil care echilibrează perfect eleganța cu o doză de subversivitate, potrivindu-se de minune cu personalitatea artistei.

