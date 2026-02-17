Deficitul de vitamina D afectează 7 din 10 români. Cinci semne subtile

O carență severă de vitamina D aproape că dublează riscul de a muri, indiferent de cauză. Cifra nu este o exagerare, ci concluzia unei meta-analize ample care a centralizat datele din 32 de studii. Pe acest fundal alarmant, în spațiul public se vorbește tot mai des de o epidemie tăcută: 7 din 10 români ar suferi de acest deficit. Realitatea științifică este mai nuanțată, dar la fel de îngrijorătoare. Un studiu recent arată că problema este reală, afectează milioane de oameni și are consecințe de la oboseală cronică la boli cardiovasculare.

Cifrele reale: Câți români sunt, de fapt, afectați?

Primul studiu național comprehensiv privind nivelul de vitamina D la populația adultă din România, publicat în prestigioasa bază de date PubMed, aduce clarificări esențiale. Conform cercetării, prevalența generală a deficitului de vitamina D (definit ca un nivel sub 20 ng/mL) este de 24,8% la adulții cu vârste între 25 și 64 de ani. Asta înseamnă că, oficial, unul din patru români din această categorie de vârstă nu are suficientă „vitamină a soarelui”.

De unde apare atunci cifra de „7 din 10”? Probabil din studii mai vechi sau din analize pe grupuri specifice. Chiar cercetarea menționată amintește de un program național anterior, axat pe grupurile cu risc ridicat, unde prevalența a fost de 39,83%. Problema se adâncește atunci când analizăm factorii de risc. Studiul arată clar cine sunt cei mai vulnerabili: femeile, persoanele obeze, locuitorii din mediul rural, dar și cei cu un nivel de educație și un statut socioeconomic mai scăzute. Pentru aceste categorii, procentul celor afectați crește considerabil.

De ce apare deficitul? „Vitamina soarelui” nu e doar despre soare

Vitamina D, cunoscută și sub numele de calciferol, este produsă în principal de piele, ca reacție la expunerea la razele ultraviolete de tip B (UVB). Acestea transformă o substanță numită 7-dehidrocolesterol în vitamina D3. Ulterior, ficatul și rinichii o convertesc în forma sa activă, esențială pentru organism. Doar că, în România, expunerea eficientă la soare este limitată timp de aproape jumătate de an.

Pe lângă soare, aportul poate veni și din alimentație, însă sursele sunt relativ puține. Peștele gras precum somonul, tonul sau sardinele, uleiul din ficat de cod, gălbenușul de ou și alimentele fortificate (unele tipuri de lapte sau cereale) sunt principalele opțiuni. Când nici soarele, nici dieta nu sunt suficiente, apare deficitul. Problemele de absorbție intestinală sau anumite afecțiuni hepatice și renale pot agrava situația, blocând procesarea corectă a vitaminei.

Cinci semne subtile pe care le ignori zilnic

Deficitul de vitamina D este insidios. Formele ușoare sunt adesea asimptomatice, iar semnele pot fi ușor confundate cu oboseala de zi cu zi sau cu efectele stresului. Iată cinci manifestări subtile care ar trebui să ridice un semn de întrebare:

1. Oboseală cronică și slăbiciune. Te simți epuizat constant, chiar și după o noapte de somn odihnitor? Aceasta este una dintre cele mai frecvente, dar și cele mai ignorate manifestări. Slăbiciunea musculară poate însoți oboseala, făcând dificile activități simple, precum urcatul scărilor.

2. Dureri de oase și de spate. Vitamina D este crucială pentru absorbția calciului. Când lipsește, oasele suferă. Pot apărea dureri difuze, în special în zona lombară, care sunt adesea puse pe seama unei poziții incorecte la birou.

3. Răceli frecvente. Un sistem imunitar slăbit este o altă consecință directă. Dacă te numeri printre cei care răcesc la primul strănut din autobuz, ar putea fi un semn că apărarea organismului tău nu funcționează la capacitate maximă din cauza lipsei de vitamina D.

4. Schimbări de dispoziție. Există o legătură documentată între nivelurile scăzute de vitamina D și stările depresive. Sentimentele de tristețe, apatie sau iritabilitate, mai ales în sezoanele cu puțin soare, pot fi un semnal de alarmă.

5. Vindecarea lentă a rănilor. Vitamina D joacă un rol în controlul inflamației și în lupta împotriva infecțiilor, procese esențiale pentru vindecare. Dacă tăieturile sau juliturile se vindecă mai greu decât în mod normal, ar putea fi un indiciu al unei carențe.

Riscuri majore: De la oase fragile la infarct

Ignorarea pe termen lung a deficitului de vitamina D transformă aceste semne subtile în probleme grave de sănătate. Cel mai cunoscut risc este cel osos. La copii, carența severă duce la rahitism, iar la adulți, la osteomalacie (înmuirea oaselor) și osteoporoză, crescând exponențial riscul de fracturi.

Însă pericolele nu se opresc aici. Nivelurile scăzute sunt asociate cu un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare, inclusiv hipertensiune arterială și infarct miocardic. Așa cum arată meta-analiza citată la început, o carență severă (sub 10 ng/mL) este corelată cu un risc de mortalitate din orice cauză de 1,9 ori mai mare comparativ cu persoanele care au un nivel optim (peste 30 ng/mL). Practic, riscul aproape se dublează.

Diagnosticul și soluțiile: Ce e de făcut?

Singura metodă sigură pentru a afla nivelul de vitamina D este o analiză de sânge simplă, care măsoară concentrația de 25-hidroxivitamina D. Medicii o recomandă în special persoanelor cu simptome sau celor din grupele de risc. Valorile normale sunt considerate a fi între 30 și 50 ng/mL. Sub 20 ng/mL se consideră deficit, iar sub 10 ng/mL, deficit sever.

Odată confirmat diagnosticul, tratamentul este, de regulă, direct și eficient. Soluția principală constă în administrarea de suplimente alimentare cu vitamina D2 sau D3, în doze stabilite de medic în funcție de gravitatea carenței. Acestea sunt completate de modificări în stilul de viață:

Expunere controlată la soare: 15-20 de minute pe zi, pe față și brațe, fără protecție solară, în intervalele orare sigure.

15-20 de minute pe zi, pe față și brațe, fără protecție solară, în intervalele orare sigure. Ajustarea dietei: Includerea mai frecventă a peștelui gras, a ouălor și a lactatelor fortificate.

Problema este suficient de serioasă încât experții care au realizat studiul pe populația României recomandă elaborarea unor ghiduri specifice pentru screening și suplimentare, în special pentru femei. Cercetările viitoare ar trebui să se concentreze și pe variațiile sezoniere, pentru a înțelege mai bine dinamica acestui deficit tăcut, dar periculos.