De la HR și marketing la un conac cu 100.000 fani TikTok, la 32 și 24 de ani

Cariere sigure în HR și marketing? Le-au lăsat în urmă. S-au apucat de „munci de bunică” mult prea devreme, înainte de 40 de ani. Surprinzător sau nu, a fost cea mai bună decizie din viața lor.

Kristen are 32 de ani. Kathryn, 24. Povestea lor, preluată de Business Insider, e atipică. Au sfidat orice stereotip. În 2022 au făcut pasul: au cumpărat un conac vechi de un secol și l-au transformat într-un bed & breakfast care a prins. Asta demonstrează că ospitalitatea nu are vârstă, iar un vis îndrăzneț, dacă îl pui în practică, poate schimba absolut totul.

De la un anunț trimis de mamă la cheile unui conac cu 8 dormitoare

Totul a pornit de la o idee. Simplu. Surorile visau de mult să lucreze împreună, să aibă afacerea lor. S-au gândit la un restaurant, poate un butic de haine, dar ceva le trăgea mereu înapoi la ospitalitate. Voiau un han. Un loc al lor, unde să poată îmbina pasiunea pentru călătorii cu plăcerea de a găzdui oaspeți și de a cunoaște oameni noi.

Și apoi, într-o zi, a venit un semn. Mama lor le știa visul. Le-a trimis un anunț: o proprietate cu opt dormitoare și șase băi în Ontario, Canada. „Ne-am programat la o vizionare, doar de distracție, ne-am spus noi”, povestesc ele. N-a fost doar distracție. A fost dragoste la prima vedere. Conacul avea exact aerul vintage pe care îl căutau. Era spațiul perfect.

S-au pus pe calcule. Două salarii full-time. Bani din alte tranzacții imobiliare. Economiile strânse pentru că locuiau împreună. Avansul era posibil. Așa că au făcut o ofertă. În mai 2022, au primit cheile.

Arma secretă: TikTok și peste 100.000 de fani

Experiență în domeniu? Zero. Kristen și Kathryn s-au mutat în conac și s-au apucat de renovări, în timp ce încă mergeau la vechile joburi. Au scotocit Facebook Marketplace și târgurile de vechituri după mobilier vintage, căutând să recreeze atmosfera din 1906, dar au presărat și elemente moderne pentru a face totul mai primitor. La nici două luni după ce au luat cheile, „The Rose Manor” primea deja primii oaspeți.

Un pariu riscant? Poate. Dar a funcționat. Afacerea a mers neașteptat de bine, atât de bine încât, după doi ani, ambele și-au putut da demisia.

Kathryn venea cu experiență în social media. A mirosit potențialul. A creat contul @rosemanorwelland pe TikTok și a început să posteze. Despre viața lor. Despre cum e să fii hangiță tânără. Contul a explodat. Peste 100.000 de urmăritori. „Am reușit să ne diferențiem și să ne branduim ca un loc cool pentru generațiile Z și millennial pentru că suntem două femei tinere care administrează un bed and breakfast, nu e ceva comun”, explică ele. Ironia sorții, exact vârsta lor, considerată un posibil minus, s-a transformat în cel mai mare avantaj.

Nu totul e ca-n filmele romantice: „Sindromul impostorului ne-a bântuit”

Pe TikTok, viața lor pare un film. Fanii le compară cu personajele din „Gilmore Girls”. Spun că trăiesc un scenariu de film Hallmark. Și nu e doar imagine: rețeaua socială a devenit motorul principal pentru clienți, mai ales pentru micro-nunțile pe care le organizează. Vin turiști de peste tot. Realitatea din spatele camerelor, însă, a fost mult mai complicată.

Să intri într-o industrie complet nouă, fără pregătire, aduce provocări. Mari. „Au fost zile în care ne-a bântuit sindromul impostorului”, recunosc surorile. Norocul lor a fost că s-au avut una pe alta. Fiecare cu abilitățile ei. Asta le-a dat încrederea să nu renunțe.

Și-au dat seama repede de ceva. Energia tinereții e un avantaj uriaș. „Acum, după câțiva ani în industrie, nu ne putem imagina cum am gestiona munca fizică, orele lungi și responsabilitățile deținând un han la o vârstă mai înaintată.”

Ce urmează pentru surorile care au spart tiparele

Când se uită înapoi, sunt de acord: decizia de a deveni hangițe a fost unul dintre cele mai bune lucruri făcute vreodată. Succesul le-a dat aripi. Acum simt că afacerea lor a crescut mai mult decât conacul actual.

Acum, Kristen și Kathryn visează și mai sus. Gata. Nu se opresc aici. Caută deja o nouă proprietate, una care să le permită să se extindă. „Sperăm să găsim o altă proprietate care să poată crește odată cu noi, pe măsură ce visurile noastre continuă să evolueze.”