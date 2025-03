De ce te îngrași? Acestea sunt cauzele principale pentru care…. Desi mananci sanatos, eviti alimentele bogate in calorii, faci miscare, te ingrasi? De unde vin kilogramele in plus? Iata 7 cauze pentru care te ingrasi.

De ce te îngrași? Acestea sunt cauzele principale pentru care…

Cafeaua. Cafeaua neagra practic nu are calorii, dar daca alegi combinatii sofisticate, cu lapte, inghetata si frisca cafeaua devine o bomba calorica de care nici nu-ti dai seama. Un cappuccino cu lapte integral si frisca de la Starbucks, pe langa faptul ca este senzational de bun, are si 370 de calorii si 15 grame de grasime. Intr-o lingura de smantana sunt 24 de calorii si 3 grame de grasime, iar o lingurita de zahar are 25 de calorii. Daca renunti la zaharul din cafea si inlocuiesti frisca cu lapte degresat tai aproape 17.000 de calorii intr-un an, ceea ce inseamna circa cinci kilograme de de tesut adipos.

Mersul pe jos este una dintre cele mai simple moduri de a face miscare, dar daca in timp ce mergi pe jos vei rontai este foarte posibil sa te trezesti cu ceva kilograme in plus. Marea gresala este aceea de a asocia mancarea cu oricare alta activitate. Fie ca este vorba despre lucru la calculator, privitul la televizor sau lectura. Niciodata in timp ce mananci nu trebuie sa faci si altceva. Senzatia de satietatea nu o sa fie sesizata de creierul tau, care este ocupat cu altceva. Si inca ceva: o masa cu adevarat sanatoasa, trebuie sa dureze cel putin 20 de minute. A manca ceva in mai putin de 20 de minute este calea spre kilograme in plus. Daca mananci pe fuga vei manca mai mult, si nu-ti vei da seama ca te-ai saturat.

Excesele din weekend

Cercetatorii au descoperit ca oamenii nu isi dau seama ca mananca semnificativ mai mult la sfarsit de saptamana si mai ales in zilele de sambata, atunci cand exista tendinta de a manca mai multa grasimi. Aceste calorii, in exces, se acumuleaza intotdeauna.

Cat de mare este portia ta? Nu-i nici o filozofie: daca mananci mult te ingrasi, daca mananci mai putin slabesti, daca mananci portiile potrivite iti mentii greutatea. Exista dovezi care arata ca in ultimii 50 de ani, portiile au crescut cu circa 50%, iar aceasta este una dintre cauzele pentru care te ingrasi. Oamenii s-au obisnuit sa manance portii prea mari ceea ce este in detrimentul sanatatii noastre. Foloseste farfurii mici. Moda farfuriilor mari, pe care bunica le folosea ca platouri, este o gaselnita daunatoare.

Dietele cu putine calorii, nu te ajuta sa slabesti ci sunt una din cauzele pentru care te ingrasi

Dietele cu foarte putine calorii, daca nu sunt atent respectate, mai ales in perioada post-dieta, favorizeaza efectul yo-yo, iar in final numatul total de kilograme o sa fie mai mare decat cel pe care il aveai la inceputul dietei. Toate dietele cu mai putin de 1400-1500 de calorii au ca afect incetinirea metabolismului. Asta face ca slabirea sa fie lenta, ineficienta si lipsita de rezultate pe termen lung. Cea mai buna solutie pentru a atinge si a-ti mentine o greutate rezonabila este un regim alimentar echilibrat, plin de substante nutritive pentru un nivel optim de energie si un tonus psihic pozitiv.

Saritul peste mese este cea mai mare gresala pe care o poti face si una dintre cauzele pentru care te ingrasi.

Redus proportional, efectele sunt similare cu dietele hipocalorice. Sari peste o masa, rata metabolismului scade, iar masa urmatoare este complet asimilata si depozitata! Daca nu primeste surse de energie constat (adica mancare), metabolismul intra in „panica”, reactia imediata fiind aceea de depozitare a nutrientilor primiti, ca urmare a mesei pierdute. Exact dupa acelasi mecanism, cei care nu beau apa, stocheaza apa in tesuturi. Solutia: o masa pana in 300 de calorii la fiecare trei ore, de cinci ori pe zi! Plus cate un pahar mici cu apa in fiecare ora.

Plictiseala ingrasa!

Este dovedit ca daca esti plictisit de cele mai multe ori o sa-ti fie foame. Pe acelasi principiu functioneaza si metabolismul atunci cand lipseste variatia, fie ca este vorba despre variatia alimentelor, a ritmului de viata sau a pachetului de exercitii pe care il faci la sala. Secretul unui metabolism activ sta in variatie si diversitate. De la cea alimentara pana la cea din sala de gimnastica, scrie besthealthmag.

In final, un sfat: cea mai mare greseala, si unul dintre principalele motive pentru care te ingrasi, este sa te gandesti la dieta ta ca o perioada de cateva saptamanai sau de o luna, cu scopul de a ajunge la o anumita greutate. Daca gandesti asa kilogramele o sa se intoarca dupa ce dieta inceteaza. Dieta este un stil de viata si echilibrul intre bucuria de a manca si alimentatia sanatoasa.