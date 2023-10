De ce nu se da miere de albine la sugari

Pe langa faptul ca este un indulcitor mai sanatos decat zaharul, mierea are o multime de alte calitati. Totusi, medicii interzic introducerea in alimentatie pana la un an si recomanda amanarea consumului uzual de catre copii cat mai mult posibil.

Motivul pentru care mierea este periculoasa pentru bebelusi este potentialul alergogen si bacteria Clostridium botulinum, cea care provoaca botulismul. Aceasta bacterie poate fi culeasa de albine impreuna cu polenul, ea gasindu-se mai ales in pamant si praf.

Botulismul infantil se manifesta cel mai ades prin constipatie, tulburari ale musculaturii generale si probleme la mentinerea pozitiei capului, plans diminuat, lipsit de vlaga, tendinta pleoapelor de a se inchide, oboseala inexplicabila, dificultati la supt si hranire, paralizie.

Cea mai frecventa forma de botulism este cea infantila, care apare dupa ce bacteriile Clostridium botulinum se inmultesc in tractul gastro-intestinal al copiilor mici cu varste intre 6 saptamani si 6 luni. Botulismul reprezinta urgenta medicala deoarece pune viata in pericol.

Parintii pot reduce riscul botulismului prin neintroducerea in alimentatie a mierii sau a oricarui alt produs procesat ce contine miere pana ce bebelusul implineste un an. Siropul de porumb are aceeasi contraindicatie, desi nu exista cazuri de botulism infantil cauzate in mod direct de acesta.

Odata cu inainterea in varsta, sistemul imunitar si organismul unui copil invata sa lupte cu bacteria si devine mai rezistent, reusind sa-i faca fata.

De ce e atat de valoroasa mierea?

Mierea contine peste 200 de substante, incluzand glucide, apa, proteine, vitamine, minerale, enzime, flavonoide, acizi fenolici, compusi volatili si altele. Principalii constituenti ai mierii sunt totusi apa, glucoza, fructoza, maltoza, zaharoza, elementele minerale si proteinele. In compozitia mierii gasim in principal glucide si apa. Apa din miere (16 – 20%) reprezinta un rest din apa continuta de nectarul cules si saliva albinei. In procesul de maturare a mierii, continutul de apa scade, un continut ridicat facand dovada ca mierea este „cruda”.

Mierea mai contine de asemenea acizi organici si elementele minerale precum calciu, fier, zinc, potasiu, fosfor, magneziu, seleniu, crom si mangan.

Totusi, pentru ca un copil sa se bucure in siguranta de toate beneficiile mierii, asteptati sa implineasca macar un an. Introduceti mierea gradual in alimentatie si incercati sa amanati cat mai mult momentul in care devine obicei alimentar. Va avea timp o viata intreaga sa se bucure de dulciuri.