De ce lipsa durerii nu înseamnă dantură sănătoasă

Medicii atrag atenția că absența durerii nu exclude problemele grave. Un control simplu poate preveni tratamente complexe și costisitoare.

Multe persoane cred că dacă nu simt nicio durere, nu au probleme cu dantura. Totuși, realitatea este diferită. Problemele dentare pot evolua fără simptome evidente, iar când apar durerile, tratamentele necesare sunt deja complicate și costisitoare. De aceea, medicii stomatologi recomandă controale periodice pentru a preveni afecțiuni care pot trece neobservate mult timp.

Ce poate observa dentistul la un control de rutină

Sorina Stroe, medic stomatolog, explică:

Pacienții ajung adesea la cabinet convinși că nu au probleme pentru că nu simt durere. Realitatea este că, în stomatologie, durerea apare abia în stadii avansate ale afecțiunilor. O carie incipientă, de exemplu, nu doare, dar dacă nu este depistată și tratată la timp, va avansa până la nerv, unde va fi nevoie de tratamente de canal și lucrări complexe. Din acest motiv, controalele periodice nu reprezintă nici pe departe o formalitate, ci o măsură esențială de prevenție

Un control de rutină, care durează aproximativ 20-30 de minute, poate evidenția probleme pe care pacientul nu le-ar putea observa acasă. Dr. Sorina Stroe precizează:

În cabinet putem identifica: • carii incipiente, invizibile pentru pacient, dar foarte ușor de tratat în acel stadiu; • boli gingivale în stadiu precoce, când gingiile par doar puțin inflamate; • fisuri sau microfracturi dentare, care pot deveni puncte de pornire pentru fracturi mai mari; • probleme de ocluzie, adică mușcături incorecte ce duc în timp la uzura dinților; • semne de traumă ocluzală, adesea întâlnite la cei care scrâșnesc din dinți; • eroziuni acide și uzură dentară cauzată de alimentație; • leziuni precanceroase sau afecțiuni ale mucoasei orale, care trebuie monitorizate atent

Tehnologia modernă ajută la depistarea timpurie

Tehnologia a adus schimbări importante în stomatologie. Scannerul intraoral, microscopul dentar și radiologia 3D permit diagnosticarea rapidă și precisă a problemelor încă din faze incipiente. Astfel, tratamentele pot fi minim invazive, rapide și cu rezultate estetice mult mai bune.

Scannerul intraoral, microscopul dentar sau radiologia 3D (CBCT) sunt instrumente de diagnostic care schimbă complet modul în care lucrăm. Aceste tehnologii ne permit să intervenim minim invaziv, cu tratamente mai rapide, mai sigure și cu rezultate estetice mult mai bune. În loc să așteptăm apariția durerii, putem acționa preventiv, ceea ce înseamnă timp câștigat pentru pacient și costuri reduse

Prevenția reduce costurile și timpul petrecut la dentist

De fiecare dată când intervenim la timp, reușim să păstrăm cât mai mult din structura naturală a dintelui. Asta înseamnă că pacientul va avea o dantură frumoasă, naturală și sănătoasă pe termen lung. Atunci când amânăm vizita la medic, ajungem să recurgem la tratamente mai complexe și mai vizibile, care pot afecta inclusiv estetica zâmbetului

Un control la fiecare 6 luni poate preveni probleme care, dacă sunt lăsate netratate, necesită intervenții complexe și costisitoare. Pentru o carie neglijată, costurile pot crește de câteva ori din cauza tratamentelor suplimentare necesare.

Obiceiuri esențiale pentru sănătatea dentară

Periajul de două ori pe zi este obligatoriu, dar nu suficient pentru o igienă dentară completă. Pentru cei cu lucrări protetice sau aparat dentar, dușul bucal și periuțele interdentare devin esențiale. Apa de gură ajută la reducerea bacteriilor și menține sănătatea gingiilor.

Periajul de două ori pe zi, dimineața și seara, este obligatoriu, dar nu suficient. Este important să folosim și dușul bucal sau periuțele interdentare, pentru că periuța clasică nu reușește să curețe eficient toate zonele. Dușul bucal este un aliat excelent pentru cei cu lucrări protetice sau aparate dentare, iar apa de gură ajută la reducerea bacteriilor. La fel de importantă este alimentația: consumul de zaharuri și băuturi acidulate ar trebui limitat, iar după fructe citrice este bine să clătim gura cu apă. Nu în ultimul rând, trebuie să evităm obiceiurile nocive – scrâșnitul dinților, fumatul, rosul unghiilor sau folosirea dinților pentru a deschide obiecte

De ce este important să mergi la dentist la fiecare 6 luni

Medicii recomandă vizite regulate la fiecare 6 luni pentru a depista orice problemă la timp. Pentru copii sau persoane cu afecțiuni cronice, intervalul poate scădea la 3-4 luni. În cadrul acestor vizite, se verifică sănătatea gingiilor, a mucoasei orale și se monitorizează orice modificare apărută.

Îmi place să le spun pacienților mei că este mult mai bine să prevenim decât să tratăm. Vizitele regulate, la fiecare 6 luni, fac diferența dintre o carie incipientă rezolvată rapid și o lucrare protetică dificilă. În plus, aceste controale ne permit să monitorizăm sănătatea gingiilor și a mucoasei orale, pentru a interveni imediat dacă apare vreo modificare. Prevenția rămâne cea mai bună investiție pentru o dantură sănătoasă și frumoasă pe termen lung

Controalele regulate nu doar că previn problemele grave, dar păstrează și aspectul natural al danturii. Tratamentele făcute la timp mențin structura dintelui și evită intervențiile vizibile sau costisitoare.

Un control stomatologic de rutină durează puțin, dar poate preveni ani de tratamente dificile. Prevenția este cea mai bună investiție pentru sănătatea și aspectul danturii tale pe termen lung.