De ce îți este mereu frig? Cauzele pe care nu le cunoști

Simți că îți este frig chiar și atunci când cei din jurul tău se simt confortabil? Această senzație poate ascunde patru afecțiuni medicale importante, pe care specialiștii le explică în detaliu.

Pe măsură ce temperaturile scad, este normal să simți frigul mai des. Totuși, dacă această senzație persistă chiar și în încăperi încălzite, corpul tău ar putea semnala o problemă. Este important să fii atent la semnele pe care ți le transmite organismul și să nu le ignori.

1. Boala Raynaud și degetele reci

Boala Raynaud apare atunci când vasele de sânge din extremități se îngustează brusc, iar circulația este redusă. Acest lucru face ca degetele de la mâini și picioare să devină reci și, uneori, să capete o nuanță albăstruie sau violetă.

De obicei, episoadele apar la frig sau în situații de stres. Pe lângă degete, uneori pot fi afectate și nasul sau buzele. Disconfortul poate dura de la câteva minute la câteva ore, în funcție de gravitate.

Simptome frecvente: amorțeală, degete reci, decolorarea pielii

Recomandări: evită expunerea la frig și poartă mănuși groase

Boala Raynaud nu este întotdeauna gravă, dar poate indica alte afecțiuni ale vaselor de sânge. Dacă observi aceste simptome des, este bine să consulți un medic.

2. Anemia și senzația constantă de frig

Anemia, în special cea cauzată de lipsa fierului, reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigenul către organe și țesuturi. Din această cauză, mâinile și picioarele pot fi reci aproape tot timpul.

Pe lângă senzația de frig, anemia se manifestă prin oboseală accentuată, amețeli, piele palidă și dificultăți de respirație. Un simplu test de sânge poate confirma dacă ai această afecțiune.

Femeile sunt mai predispuse la anemie, mai ales din cauza menstruației sau în timpul sarcinii. Consumul de alimente bogate în fier, precum carnea roșie și spanacul, sau suplimentele de fier pot ajuta la ameliorarea simptomelor.

Simptome suplimentare: oboseală, amețeli, respirație dificilă

Soluții: alimentație bogată în fier, consult medical

Este important să tratezi anemia, deoarece lipsa oxigenului afectează întreaga funcționare a organismului.

3. Diabetul de tip 2 și senzația de frig la extremități

Legătura dintre diabet și circulația periferică

Diabetul de tip 2 poate afecta nervii periferici, ceea ce duce la scăderea sensibilității și la o senzație permanentă de frig la nivelul mâinilor și picioarelor. Acest lucru se întâmplă deoarece nivelul ridicat al glicemiei afectează nervii responsabili de circulația sângelui.

Alte simptome ale diabetului includ sete crescută, urinare frecventă, scădere inexplicabilă în greutate și oboseală cronică. Dacă observi aceste semne, este recomandat să îți verifici glicemia.

Gestionarea diabetului presupune monitorizarea atentă a glicemiei, o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată. Astfel, poți preveni complicațiile și poți reduce disconfortul cauzat de frigul la extremități.

Simptome: sete excesivă, slăbire neintenționată, oboseală

Măsuri: control medical, regim alimentar, exerciții fizice

Consultația medicală este esențială pentru a primi un diagnostic corect și un tratament adecvat.

4. Hipotiroidismul și scăderea temperaturii corpului

Tiroida are rolul de a regla metabolismul și temperatura corpului. Atunci când glanda tiroidă nu produce suficienți hormoni, metabolismul încetinește, iar temperatura corporală scade. Persoanele afectate simt frigul mult mai intens decât ceilalți.

Pe lângă senzația de frig, hipotiroidismul poate provoca constipație, piele uscată, depresie sau dureri musculare. Diagnosticul se stabilește prin analize hormonale, iar tratamentul constă în administrarea de hormoni tiroidieni.

Este important ca hipotiroidismul să fie diagnosticat la timp, deoarece simptomele pot afecta calitatea vieții pe termen lung. Tratamentul corect poate ajuta la restabilirea temperaturii normale a corpului și la ameliorarea celorlalte simptome.

Simptome: piele uscată, constipație, dureri musculare

Recomandări: analize hormonale, tratament prescris de medic

Consultați medicul dacă observați aceste simptome pentru a primi îngrijirea potrivită.

Ce este important să reții

Senzația persistentă de frig nu trebuie ignorată, deoarece poate ascunde afecțiuni care necesită atenție medicală. Este esențial să nu încerci să te autodiagnostichezi, ci să consulți un specialist pentru a afla cauza exactă.

Vestea bună este că majoritatea acestor afecțiuni pot fi gestionate eficient cu tratament adecvat. Identificarea la timp a cauzei și respectarea recomandărilor medicale te pot ajuta să îți recapeți confortul și starea de bine.

Fii atent la semnalele pe care ți le transmite corpul și nu ezita să ceri sfatul unui medic dacă senzația de frig persistă sau se agravează.

