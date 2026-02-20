20 februarie , 2026

De ce Inteligența Emoțională a copiilor e mai importantă ca AI pentru viitorul lor

Autor - Lavinia Ciofu
100
3 min.

Inteligența artificială poate rezolva sarcini complexe și poate răspunde la întrebări, dar nu îi poate învăța pe copii empatia, autoreglarea sau complexitatea relațiilor umane. Într-o lume tot mai dominată de tehnologie, capacitatea de a gestiona emoțiile devine o competență esențială pentru succesul pe termen lung, potrivit HotNews.

Pe măsură ce instrumentele AI se integrează în viața de zi cu zi, de la aplicații educaționale la asistenți virtuali, un set de abilități rămâne pur uman: inteligența emoțională (IE). Potrivit unei analize HotNews, aceasta nu poate fi înlocuită de algoritmi, deoarece ține de înțelegerea contextului social și de conexiuni autentice, elemente pe care tehnologia nu le poate simula complet.

Ce este inteligența emoțională și de ce contează

Inteligența emoțională reprezintă abilitatea de a recunoaște, înțelege, exprima și gestiona atât emoțiile proprii, cât și pe ale celorlalți. Ea include componente cheie precum conștientizarea de sine, autoreglarea, empatia, abilitățile sociale și reziliența, adică puterea de adaptare în fața stresului.

Instrumentele digitale excelează în domenii care țin de logică sau memorie. Dar ele nu pot reproduce nuanțele interacțiunilor umane. Un chatbot, de exemplu, poate oferi răspunsuri la întrebări, însă nu poate detecta cu acuratețe când un copil este frustrat, anxios sau are nevoie de confort emoțional real.

Pentru copii, inteligența emoțională este un motor pentru relații sănătoase. Îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși și să recunoască emoțiile prietenilor, răspunzând în moduri constructive. La școală și în afara ei, copiii cu un nivel ridicat de IE au un avantaj clar în rezolvarea conflictelor, colaborarea în echipă și adaptarea la schimbări.

Rolul central al părinților și educatorilor

Chiar dacă cei mici interacționează constant cu tehnologia, mediul familial și școlar rămâne spațiul principal unde pot învăța și exersa comportamente emoționale sănătoase. Părinții și educatorii sunt figurile centrale în acest proces.

Comunicarea deschisă este un prim pas. Copiii trebuie încurajați să vorbească despre ceea ce simt, într-un spațiu sigur. Părinții pot modela autoreglarea emoțională prin propriul comportament, deoarece copiii învață mai mult prin observație decât prin instrucțiuni directe. Ascultarea atentă și validarea sentimentelor sunt instrumente educative pe care ecranele nu le pot înlocui.

Activitățile zilnice care pun accent pe cooperare, ascultare activă și rezolvare de probleme împreună sunt esențiale. Acestea îi ajută pe copii să înțeleagă puncte de vedere diferite și să construiască relații bazate pe sprijin reciproc. Promovarea incluziunii și a respectului pentru diferențe favorizează dezvoltarea empatiei.

Cum poate fi tehnologia un aliat, nu un substitut

Tehnologia nu este un inamic al dezvoltării emoționale. Problema apare atunci când este folosită ca un substitut pentru relația umană, nu ca un pretext pentru conversație. Întrebarea nu este cum să eliminăm instrumentele digitale, ci cum să le integrăm fără a slăbi competențele emoționale.

În practică, tehnologia poate deveni un punct de pornire pentru discuții. După un joc video sau un clip, un părinte poate întreba: „Ce te-a frustrat?”, „Ce ți-a plăcut?” sau „Cum ai reacționat când ai pierdut?”. Aceste întrebări simple mută focusul de la consumul pasiv la reflecția emoțională, ajutând copilul să își numească emoțiile.

Este important ca adulții să nu delege tehnologiei roluri care țin de reglajul emoțional. Nicio aplicație nu poate înlocui capacitatea unui părinte de a observa oboseala emoțională sau anxietatea unui copil. Pe termen lung, copiii vor avea nevoie atât de competențe digitale, cât și de abilități socio-emoționale solide. Cei care știu să colaboreze, să comunice empatic și să își gestioneze frustrarea vor avea un avantaj clar într-o lume în care sarcinile tehnice pot fi preluate de mașini.

