O lingură de polen este produsă de o albină într-o lună, lucrând opt ore pe zi, iar fiecare perlă de polen conţine peste două milioane de granule de polen floral. Este de 20 de ori mai bogat în provitamina A decât morcovii şi conţine şi vitamina P, care ajută vasele de sânge să rămână elastice. De asemenea, biotina din polen accelerează metabolismul şi are un rol important în procesele de eliminare a bioxidului de carbon din organism.

De ce este bine să consumi polen si cu ce te ajuta

Posibilele actiuni benefice ale polenului asupra organismului includ:

– Ameliorarea digestiei – regleaza tranzitul intestinal, mai ales in cazurile de constipatie cronica sau diaree, stimuleaza arderea grasimilor si ajuta la controlul greutatii;

– Ameliorarea functionarii sistemului imun si stimularea detoxifierii organismului;

– Ameliorarea circulatiei sangvine sistemice;

– Ameliorarea astmului;

– Cresterea capacitatii de efort si imbunatatirea performantei sportivilor;

– Reducerea nivelului colesterolului;

– Reducerea efectelor secundarea ale chemoterapiei;

– Imbunatatirea potentei si cresterea libidoului;

Polenul se gaseste intr-o gama foarte variata de forme: pudra, praf, granule sau chiar tablete. Capsulele si tabletele contin si alti compusi pe langa polen, de cel mai multe ori propolis si miere. Cel mai bogat in vitamine si nutrienti este polenul poliflor, care provine din mai multe surse.

Polenul poate fi consumat de catre toti ?

Polenul pare sa fie sigur cu toate ca specialsitii se mentin destul de rezervati daca este vorba sa recomande polen pentru o afectiune specifica. El stimuleaza functiile organismului, insa eficienta sa in combaterea unor boli nu a fost inca demonstrata. Insa polenul poate sa fie implicat si in aparitia unor fenomene alergice importante. In cazul in care exista alergii alimentare documentate, specialistii recomanda ca polenul sa fie evitat.

Ingestia de polen, survenita pe un teren atopic, poate fi raspunzatoare de aparitia dispneei, pruritului si urticariei tegumentare, edemului glotic si chiar a anafilaxiei. De asemnea, polenul nu este considerat sigur pentru femeile insarcinate, indiferent cat de multe subsante nutritive ar contine.

El nu trebuie consumat ca atare nici in perioada de lactatie si de hranire la san a bebelusului. Acest fapt se datoreaza in principal riscului ca polenul sa contina si anumite pesticide sau fertilizatori artificiali, precum si fungi si bacterii, in cazul in care nu a fost depozitat corespunzator.