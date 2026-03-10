De ce apetitul crește cu 300 de calorii în perioada premenstuală

Multe femei observă că pofta de mâncare crește brusc în zilele de dinaintea menstruației, manifestându-se printr-o dorință intensă pentru ciocolată, dulciuri sau carbohidrați. Deși adesea tratat ca un stereotip, acest fenomen are o explicație biologică reală, legată de fluctuațiile hormonale.

Schimbările apar în timpul fazei luteale a ciclului menstrual, perioada de 12-14 zile dintre ovulație și începutul sângerării. Potrivit Csid, în această etapă, organismul se pregătește pentru o posibilă sarcină și încearcă să acumuleze resurse de energie, ceea ce duce la o ușoară accelerare a metabolismului și la un necesar caloric mai mare.

Hormonii care dictează meniul

Principalii responsabili pentru creșterea apetitului sunt doi hormoni. Nivelul progesteronului începe să crească, în timp ce nivelul serotoninei, un neurotransmițător asociat cu starea de bine, tinde să scadă. Această combinație stimulează pofta de mâncare, în special pentru carbohidrați, principala sursă de energie a organismului.

Unele cercetări arată că, în medie, femeile pot consuma cu aproximativ 300 de calorii în plus pe zi în timpul fazei luteale. Senzația de foame pare mai greu de controlat, iar alegerile alimentare se îndreaptă spre produse considerate reconfortante.

Când apar poftele și de ce căutăm „comfort food”

Modificările apetitului devin evidente cu aproximativ 7-10 zile înainte de menstruație. Acesta este momentul în care nivelul progesteronului atinge valori ridicate, stimulând senzația de foame. Odată cu începerea menstruației, ciclul hormonal se resetează, progesteronul scade, iar apetitul revine treptat la normal.

Pe lângă factorii hormonali, starea fizică și emoțională joacă un rol important. Simptome precum balonarea, crampele, oboseala sau iritabilitatea pot determina multe persoane să caute alimente considerate „comfort food”. În plus, asocierea culturală dintre menstruație și poftele pentru dulciuri, prezentă în filme sau glume, poate transforma fenomenul într-un comportament învățat, nu doar într-o reacție fiziologică.

Nu este la fel pentru toată lumea

Intensitatea acestor simptome variază de la o persoană la alta. De exemplu, femeile care folosesc contraceptive hormonale pot observa mai puține fluctuații ale apetitului, deoarece nivelurile hormonale sunt menținute mai stabile pe parcursul lunii.

În schimb, pentru persoanele care suferă de afecțiuni hormonale, cum ar fi sindromul ovarelor polichistice (PCOS), aceste schimbări pot fi chiar mai intense.

Cum pot fi gestionate poftele

Specialiștii spun că, deși aceste modificări sunt naturale, există metode simple pentru a le gestiona. O strategie eficientă este planificarea meselor înainte de faza luteală. În loc să lupți împotriva poftelor, este recomandat să oferi organismului carbohidrați într-o formă echilibrată.

Există opțiuni recomandate care pot satisface nevoia de energie fără a provoca variații bruște ale glicemiei. Obiceiurile sănătoase menținute pe parcursul întregii luni, cum ar fi reducerea zahărului adăugat, limitarea alcoolului și consumul de alimente cu proprietăți antiinflamatoare, pot face ca simptomele premenstruale să fie mai ușor de gestionat.