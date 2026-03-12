Un proces colectiv a fost intentat împotriva companiei David Protein într-un tribunal federal din Brooklyn, New York. Acuzația este gravă. Compania este acuzată că își induce în eroare clienții prin subestimarea semnificativă a numărului de calorii și a cantității de grăsimi din batoanele sale proteice. Reclamantul, Daniel Igdalov, susține că un baton care pe etichetă are 180 de calorii conține, în realitate, mult mai mult.

Acuzații grave de publicitate falsă

Acțiunea în justiție, depusă de Daniel Igdalov din Brooklyn, se bazează pe principiul încrederii consumatorului în informațiile de pe ambalaj. oamenii cumpără un produs bazându-se pe ceea ce scrie pe etichetă pentru a lua decizii informate legate de sănătate. Documentele depuse la tribunal subliniază acest aspect. „Consumatorii rezonabili, inclusiv reclamantul, cumpără produse, inclusiv batoanele proteice, bazându-se pe etichetele acestora pentru a face alegeri informate privind sănătatea.”

Procesul argumentează că discrepanța dintre etichetă și conținutul real constituie o formă de publicitate înșelătoare. Mai mult, se afirmă că nimeni nu ar fi plătit prețul cerut dacă ar fi cunoscut valorile nutriționale reale. „Dacă reclamantul și alți membri ai clasei ar fi știut adevărul, nu ar fi cumpărat produsul sau ar fi plătit mai puțin pentru el”, se mai arată în plângere.

Diferențe uriașe la testele de laborator

La prima vedere, eticheta sună bine. Batonul proteic Peanut Butter Crunch de la David Protein promite 180 de calorii și doar 6 grame de grăsimi. Numai că realitatea din laborator arată cu totul altceva. Conform testelor independente menționate în proces, același baton conține de fapt 277 de calorii, cu 54% mai mult decât valoarea declarată. Iar cantitatea de grăsimi este și ea mult mai mare, ajungând la 14 grame, o creștere șocantă de 133%.

Și nu este un caz izolat. Un alt produs al companiei, batonul Cookie Dough Crunch, a fost si testat. Deși pe ambalaj sunt trecute tot 180 de calorii, analizele de laborator au indicat o valoare reală de 259 de calorii. Asta înseamnă o diferență de 44% față de informațiile oferite consumatorilor.

„Nu poți spune că este o greșeală”

Spencer Sheehan, avocatul care îl reprezintă pe Igdalov, consideră că aceste diferențe sunt mult prea mari pentru a fi simple erori de producție. El susține că amploarea discrepanțelor indică o problemă sistemică. „Când vezi o discrepanță atât de mare, nu poți spune că este o greșeală. Este o diferență semnificativă”, a declarat Sheehan.

Acesta a insistat asupra faptului că nu vorbim despre o marjă de eroare acceptabilă. O diferență de câteva procente ar putea fi înțeleasă, dar nu una de peste 50%. „Nu este ca și cum ar fi o diferență de 5%. Este o diferență uriașă”, a adăugat avocatul. Să fim serioși, cine nu s-ar simți înșelat?

Un avocat specializat în etichete înșelătoare

Numele lui Spencer Sheehan nu este necunoscut în lumea proceselor de acest gen. El a intentat peste 400 de acțiuni în justiție împotriva unor companii alimentare pentru publicitate falsă sau înșelătoare. Printre cazurile sale celebre se numără procese împotriva A&W și Keurig pentru utilizarea termenului „vanilie” sau împotriva Barilla, care promova pastele ca fiind „marca numărul 1 a Italiei”, deși erau produse în SUA.

Dincolo de cifre, Sheehan subliniază impactul direct asupra consumatorilor, care se bazează pe aceste etichete pentru a-și gestiona dieta și sănătatea. „Oamenii se bazează pe aceste informații, fie că încearcă să slăbească, să se mențină în formă sau să se îngrașe. Ei se bazează pe acuratețea acestor informații”, a concluzionat el.