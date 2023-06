Daniel Nuță și-a schimbat look ul. Cum arată acum ”Vlad Țepeș”?

Schimbare radicală pentru actorul care l-a interpretat pe Vlad Țepeș într-un serial despre domnitorul roman. Daniel Nuță a renunțat la pletele sale pentru un alt rol într-un serial românesc, ”Groapa” ce va fi difuzat toamna aceasta la Pro TV.

După ce o perioadă lungă a fost la Antena 1 în „Sacrificiul” și apoi în ”Adela”, Daniel Nuță a lucrat cu Netflix pentru un serial, „Rise of Empires: Ottoman” în care l-a interpretat pe Vlad Țepeș. Acum a schimbat macazul și nu numai că primit un alt rol, de data aceasta la Pro tv, dar de data această și-a schimbat și look ul, adică s-a tuns. Așa că din toamna aceasta îl vedem cu un nou look în ”Groapa„ și iată ce a scris actorul pe pagina sa de socializare, lîngă o imagine cu noul său look. ”Surpriză!!! The italian guy’s here. Am multe să vă spun despre următoarea perioadă din viața mea, dar avem timp de-a lungul proiectului. Da, că să răspund la întrebările pe care le-am primit: m-am tuns, așa e.

Viața unui actor e într-o continuă schimbare-interioară, dar și exterioară. În altă ordine de idei, am început filmările la un nou proiect super cool: @groapaserial. O echipă faină, un mediu creativ, noi experiențe, un rol nou: Sasha pe numele lui. Stare generală: fericire! vă mai povestesc eu pe parcurs, dar ce știm clar e că din toamnă ne vedem pe @protv_romania 🤍”, a scris simpaticul actor.