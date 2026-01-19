Dani Oțil a lăsat vila din Corbeanca pentru un apartament

Schimbare totală în familia Oțil. Gata cu vila din Corbeanca. Prezentatorul TV și soția lui, Gabriela, au lăsat în urmă curtea și confortul pentru o viață la bloc. O decizie care i-a luat pe mulți prin surprindere. Momentan, stau cu chirie, ca să vadă cum e, înainte de a lua o decizie pe termen lung.

Nu e un moft. Mutarea i-a ținut ocupați în ultima vreme, dar a fost o alegere bine cântărită, menită să le facă viața mai simplă. Motivul real, după cum scrie Spynews, este unul cu care rezonează zeci de mii de români: traficul absolut infernal dintre București și localitățile din jur.

De la grădină la balcon. Familia Oțil în perioada de probă

E o schimbare uriașă. Ani de zile au stat la casă, cu grădină, cu libertate. Acum, Dani și Gabriela Oțil încearcă din nou viața de apartament. Nu s-au grăbit să cumpere. Au închiriat mai întâi, o mișcare deșteaptă pentru a testa dacă noul stil de viață li se potrivește, mai ales de când a apărut în viața lor și Tiago. E un fel de test, o perioadă de probă.

Poate părea surprinzător. Dar familia vrea să fie sigură că face pasul corect înainte de a investi bani. Trecerea de la spațiul generos al unei case la un apartament, clar mai mic, nu e ușoară. E o provocare. Dar una pe care și-o asumă pentru ceva mult mai prețios: timpul lor.

Motivul real: „Pierdem mult timp în trafic”

Aici e miza reală: lupta contra cronometru. Gabriela Oțil a explicat fără ocolișuri că orele irosite zilnic în mașină, pe ruta Corbeanca-București, deveniseră un chin. O realitate cruntă, cunoscută de oricine face naveta. Nu e o decizie de moment, ci o strategie calculată pentru viitorul fiului lor.

S-au gândit serios la momentul când Tiago va merge la școală. Un program școlar înseamnă drumuri zilnice, activități extrașcolare, o întreagă logistică dată peste cap de un trafic imposibil. Mutându-se în oraș, familia Oțil vrea să scape de acest stres. Vor să câștige ore bune pe care să le petreacă împreună, nu bară la bară. Oare vor reuși?

Și casa din Corbeanca? Ce se întâmplă cu ea?

Cei care se întrebau dacă Dani Oțil a vândut casa din Corbeanca pot respira ușurați. Nu. Locuința nu se vinde. Planul e simplu: vila devine casa de weekend. Un refugiu unde să scape de agitația orașului, să se bucure de aer curat și de spațiul cu care s-au obișnuit.

Deci nu e un adio, ci o reorganizare a vieții de zi cu zi. Casa din Corbeanca nu mai e reședință permanentă, ci loc de evadare. O soluție isteață, care le oferă ce e mai bun din ambele lumi: eficiență în oraș de luni până vineri și relaxare la țară sâmbăta și duminica.

Reacția lui Tiago și gluma Gabrielei cu liftul

Și cel mai important membru al familiei cum a reacționat? Se pare că e cel mai fericit. Micuțul Tiago și-a văzut camera nouă și, spun părinții, e în culmea fericirii. Adaptarea copiilor poate fi o bătaie de cap la o astfel de mutare, dar aici tranziția pare să fi fost neașteptat de lină.

Fidelă stilului său, Gabriela Oțil a făcut și o glumă pe social media despre noile obiceiuri. Stau la etajul 1. Cu toate astea, a scris ea amuzată, sigur vor folosi liftul. E un detaliu mărunt, dar arată că privesc toată experiența asta cu mult umor și relaxare.