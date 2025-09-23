Danemarca acordă compensații femeilor din Groenlanda care au suferit de pe urma contracepției forțate

Guvernul danez a anunțat acordarea de compensații pentru mii de femei și fete din Groenlanda cărora li s-au administrat metode contraceptive fără consimțământ între anii 1960 și 1991.

O practică ascunsă timp de decenii

Relațiile dintre Danemarca și Groenlanda au fost marcate de un scandal major, după ce autoritățile de la Copenhaga au recunoscut oficial că au desfășurat, timp de decenii, un program de control al natalității. Acesta presupunea inserarea de dispozitive intrauterine (DIU) la femei și fete din Groenlanda, multe dintre ele fiind minore. Acțiunea, menționată în documente interne ca parte a unui efort de „reducere a creșterii populației”, era realizată fără ca pacientele să fie informate sau să își dea acordul.

Un raport independent, realizat de universități din Danemarca și Groenlanda, a arătat că până în 1970 cel puțin 4.070 de femei și fete au primit DIU-uri. Aceasta corespunde aproximativ uneia din două femei născute în Groenlanda aflate la vârsta fertilă, potrivit cercetătorilor. „Nu știm exact câte”, au precizat cercetătorii.

143 de femei au dat în judecată Danemarca în 2023 pentru aceste practici

410 cazuri documentate au inclus complicații medicale serioase

O victimă a primit DIU la 12 ani, fiind elevă la internat

Scuze publice și promisiunea de compensații

În luna august, prim-ministra Mette Frederiksen a prezentat scuze publice și a declarat: „Trecutul nu poate fi schimbat, dar putem să ne asumăm responsabilitatea”. Acest gest a deschis calea către discuții privind despăgubirile. Recent, Frederiksen a anunțat crearea unui „fond de reconciliere” pentru victimele discriminării sistematice, inclusiv cele afectate de contracepția forțată, care „poate crea condițiile pentru reconcilierea cu trecutul”.

Suma exactă care va fi acordată nu a fost stabilită încă. Cele 143 de femei implicate în proces solicită 43 de milioane de coroane daneze, adică aproximativ 5,8 milioane de euro, însă raportul sugerează că mii de persoane ar putea fi eligibile pentru compensații. Guvernele Danemarcei și Groenlandei au în plan să organizeze o ceremonie oficială de scuze în capitala Nuuk, cu participarea reprezentanților victimelor.

Detalii din documente și mărturii

Dovezile istorice arată că personalul medical insera DIU-uri în timpul consultațiilor de rutină sau chiar în școli. „Directorul școlii a venit și ne-a spus că trebuie să mergem toate la spital”, a povestit o femeie care a trecut prin această procedură la vârsta de 12 ani. „Nu ni s-a dat nicio explicație, cu atât mai puțin informații despre ce era vorba”, a mai spus aceeași victimă. Cercetătorii afirmă că aceste acțiuni ar fi putut încălca legile daneze și standardele internaționale privind drepturile omului, însă doar instanțele pot stabili dacă a existat sau nu o încălcare legală.

Un precedent pentru alte cazuri istorice

Acesta nu este singurul episod dureros din relațiile dintre Danemarca și Groenlanda. În 2020, Mette Frederiksen și-a cerut scuze pentru „Proiectul Copiii Groenlandei”, în cadrul căruia 22 de copii au fost luați de la familiile lor și trimiși în Danemarca pentru a fi asimilați, „a fi forțați să fim danezi”. Acest caz a deschis discuția despre compensații financiare pentru victimele abuzurilor istorice.

Avocații care au obținut scuzele oficiale pentru proiectul anterior lucrează acum la alte dosare, printre care se numără 26 de groenlandezi cărora li s-a refuzat dreptul la numele sau moștenirea paternă, precum și cazuri de adopții din Groenlanda către Danemarca. Specialiștii spun că scuzele publice oferite de guvern facilitează demersurile pentru despăgubiri.

22 de copii groenlandezi au fost relocați în Danemarca între 1960 și 1970

26 de persoane contestă drepturile la moștenire

Peste 4.000 de femei au fost afectate de contracepția forțată

Ce urmează pentru victime și autorități

Fondul de reconciliere va fi analizat în detaliu în următoarele săptămâni. Guvernul Groenlandei subliniază că procesul trebuie să fie transparent și să țină cont de vârsta înaintată a multor victime. „Trebuie să acționăm rapid. Multe dintre aceste femei au peste 70 de ani”, a declarat un oficial din Nuuk.

Deși suma exactă a compensațiilor nu a fost încă stabilită, principiul despăgubirii a fost acceptat. Pentru Danemarca, aceasta este o oportunitate de a-și asuma responsabilitatea pentru un capitol dificil din istoria sa. Pentru victime, este recunoașterea unei suferințe care a durat zeci de ani și un pas important spre vindecare.

7/11/2023

