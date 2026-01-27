27 ianuarie , 2026

Dana Săvuică, la 56 de ani – poza în bikini și povestea despre chisturi și menopauză

O simplă poză în costum de baie. A devenit un manifest. La aproape 56 de ani, Dana Săvuică a decis să spună totul. A vorbit fără ocolișuri despre subiecte pe care mulți le evită în România. O adevărată lecție de curaj.

Era în Bahrain, într-o vacanță exotică. Dar scopul ei nu era doar să arate bine. Voia să transmită ceva. Un mesaj despre acceptare. Mărturisirile ei, preluate de Csid, dezvăluie că sub imaginea aceea relaxată se ascunde o întreagă poveste despre transformările corpului, despre frici și despre regăsirea de sine. Fără filtre. Fără artificii. Doar ea.

„Sub fațada zâmbitoare se ascund tristeți”

Mesajul ei din vacanță e o radiografie sinceră a maturității feminine. „Mai e puțin și împlinesc 56 de ani. Știu. Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”, a notat Dana Săvuică. Presiunea e constantă: zâmbește, fii perfectă, nu te plânge niciodată. Dar ce e în spate? Chiar ea recunoaște că în spatele măștii sociale „se ascund de multe ori tristeți, regrete, uneori furie pe timpul care trece, pe frumusețea care dispare…”.

Sună cunoscut? Pentru multe femei, probabil că da. Vedeta povestește că a încercat mult timp să ignore stările astea, punându-le pe seama unui amestec de schimbări hormonale, stres, alimentație și somn puțin, plus, evident, menopauza. A atins un punct sensibil când a spus: „Ca femeie, te lupți ca aceste stări să treacă neobservate. Sunt subiecte tabu”.

Pragurile dureroase: de la anxietate la diagnosticul crunt

Dana Săvuică se uită înapoi și își vede viața împărțită în praguri grele. Primul? Trecerea de la copilărie la feminitate, un moment de care multe își aduc aminte cu groază. „Nu mai eram copil, iar durerile, crampele și stresul de a nu mă păta în văzul lumii, la școală, îmi dădeau anxietate și transpirație în fiecare lună.”

Apoi, lovitura. A venit un diagnostic care ar dărâma pe oricine. „Al doilea prag a fost când am aflat că aveam niște chisturi ovariene și că probabilitatea de a avea copii era foarte mică.” O veste cumplită. De aceea, când a rămas însărcinată la 23 de ani, a știut că e un miracol. A păstrat copilul, singurul ei copil. A urmat al treilea prag, la fel de dur: operația pentru chisturi și oprirea funcțiilor ovarelor. Verdictul a fost final.

Adio, copii.

Menopauza și sfatul care i-a schimbat viața

Al patrulea prag și-a făcut apariția devreme, pe la 47 de ani: menopauza. Dar ce legătură are povestea asta personală, plină de durere, cu o simplă poză din Bahrain? Legătura e totul. Răspunsul a venit de la medicul ginecolog, printr-o metaforă la care nu s-ar fi așteptat nimeni.

Doctorul i-a spus: „Femeia ajunsă la maturitate va începe să se simtă precum deșertul. Va avea bufeuri, pielea i se va usca, se va deshidrata ușor, așa că ea trebuie să se apropie de mare”. A fost o revelație. Marea, ca un medicament. Medicul a continuat: „Proprietățile saline fac minuni pentru corpul femeii, sunetul valurilor și ritmicitatea lor o calmează, iar razele soarelui îi dau vitalitate.” Cuvintele astea au fost un declanșator pentru Dana. „Așa că aceste cuvinte au fost ca un declic în mintea mea: să călătoresc și să urmăresc marea și soarele.”

O lecție despre frumusețea reală

Gestul Danei Săvuică nu sfidează vârsta. Dimpotrivă, o îmbrățișează. Cu totul. Cicatrici, bufeuri, amintiri. Apariția ei, sinceră și vulnerabilă, transmite un mesaj pe care multe femei trebuie să-l audă: frumusețea reală nu e perfecțiunea din reviste, ci curajul de a fi tu. Atât. O femeie împăcată cu propria poveste.

