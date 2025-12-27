Dan Negru și detaliul din mall-uri care schimbă sensul Crăciunului

Moderatorul Dan Negru a publicat un mesaj critic pe Facebook, adresându-se românilor care au aglomerat mall-urile în a doua zi de Crăciun și a numit acest obicei o manifestare a consumerismului care a înlocuit sensul religios al sărbătorii.

Pe 26 decembrie, centrele comerciale au fost din nou pline, iar traficul a crescut considerabil. Situaţia nu a trecut neobservată, mai ales după ce Dan Negru, cunoscut pentru opiniile sale directe, a ales să vorbească public despre această realitate. Fenomenul de shopping intens în perioada sărbătorilor reflectă tendinţe de consum tot mai accentuate în România.

O stare neașteptată printre cumpărători

Dan Negru a văzut cu ochii lui ce se întâmplă în mall-uri în a doua zi de Crăciun. Nu a simțit atmosfera de sărbătoare, ci mai degrabă o tensiune generală, specifică perioadei de reduceri și goanei după oferte.

A observat că mulţi oameni păreau nervoși, unii chiar nemulţumiţi de ei înșiși, iar agitația era prezentă peste tot. Coșurile de cumpărături erau încărcate, mai ales cu alimente, semn că tradiţia mesei de sărbătoare rămâne puternică. Acest comportament de consum excesiv, asociat cu Black Friday sau campanii de promoţii, pare să fi devenit o regulă și în preajma Crăciunului.

Negru a spus: “S-au deschis magazinele în a doua zi de Crăciun și am ajuns într-un mall. Oameni irascibili, supăraţi pe ei înșiși, agitaţie continuă și coșuri pline cu mâncare. larmaroc cu atei care caută de Crăciun cadouri pentru ziua lui lisus. Consumerismul nu e evoluție! Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui lisus. Râdeam de bunicii noștri când își puneau degetul în loc de semnătură. Azi îi spunem „amprentă digitală”. Bunicul meu, Moș Pali, a trăit 96 de ani. În copilăria lui, bradul nu era împodobit cu luminiţe, pentru că nu exista curent electric. Cadourile pe care le primea erau nuci.”

O comparaţie care pune pe gânduri

Dan Negru nu se oprește doar la aglomeraţia din magazine. El consideră că acest comportament arată că am pierdut adevăratul sens al Crăciunului și face o paralelă între trecut și prezent. În contextul valorilor tradiționale, sărbătoarea era marcată de simplitate și modestie, nu de abundență.

Negru subliniază diferenţa dintre simplitatea de odinioară și abundența din prezent, evocând amintiri din copilăria bunicului său, Moș Pali. Acesta a trăit într-o perioadă în care nu existau luminițe de brad și cadourile erau modeste. Negru continuă: “Nucile au fost apoi cadourile pe care i le făcea mamei mele, mi le făcea mie și le făcea copiilor mei, Dara și Bogdan, pe care a apucat să-i prindă. De asta, și azi avem nuci prin casă de Crăciun. Crăciunul copilăriei lui Moș Pali nu era despre „prea-plin”. Mall-urile sunt prea pline, străzile sunt ticsite de luminițe, dar ieslea din grajdul lui lisus e tot mai departe de noi. N-am evoluat decât în confort. Amprenta digitală nu este o evoluţie față de degetul bunicilor. Nici mall-ul de azi nu este o evoluție față de grajdul lui lisus!”

Comentarii care nu au rămas fără ecou

Mesajul lui Dan Negru a stârnit rapid reacţii pe rețelele sociale. Mulţi au comentat și au distribuit postarea, reacționând la discursul despre consumerism și pierderea semnificației sărbătorii. Subiectul a devenit viral pe Facebook, ilustrând cât de mult contează pentru români temele legate de spiritualitate și identitate naţională.

Unii i-au dat dreptate, apreciind apelul său la simplitate și reflecţie. Au simţit că mesajul său exprimă ceea ce mulţi gândesc, mai ales în contextul unei societăţi dominate de publicitate și marketing agresiv. Alţii însă au considerat că Negru a fost prea dur și a judecat prea aspru obiceiurile actuale, subliniind libertatea fiecăruia de a alege cum să sărbătorească.

La finalul postării, Dan Negru a ales să încheie cu un citat atribuit lui C.S. Lewis, pentru a întări ideea că lucrurile cu adevărat importante nu au nevoie de lux sau abundență:

“O singură dată s-a întâmplat ca într-un grajd simplu să se afle ceva cu mult mai mare decât întreaga noastră lume.”

Acest citat arată că adevărata valoare poate apărea în cele mai simple locuri, nu neapărat acolo unde există abundență sau opulenţă. Tema contrastului dintre spiritualitate și materialism a fost prezentă și în alte dezbateri publice recente.

Un gând care rămâne în mintea tuturor

Indiferent de reacţii, mesajul lui Dan Negru a readus în discuţie o întrebare importantă: ce mai înseamnă Crăciunul în zilele noastre? Într-o societate tot mai conectată digital și preocupată de bunăstare, semnificaţia sărbătorii pare să se schimbe. Temele de familie, credinţă, obiceiuri românești și recunoștință revin în actualitate, mai ales în contextul sărbătorilor de iarnă.

Mai păstrăm ceva din semnificaţia iniţială a sărbătorii sau ne lăsăm purtaţi de valul cumpărăturilor și al ofertelor? Rămâne de văzut cât din sensul profund al Crăciunului reușim să păstrăm în mijlocul agitaţiei moderne. Sociologii au observat că, în ultimii ani, accentul pus pe tradiţii autentice a crescut, iar discuţiile despre identitate și valori revin frecvent în spaţiul public.

Astfel de mesaje ne dau ocazia să ne oprim puţin și să ne gândim la ce contează cu adevărat pentru fiecare dintre noi. Poate că răspunsul nu se află în coșurile pline, ci în amintirile simple și gesturile care dau sens sărbătorii. Crăciunul rămâne un moment de reflecţie, în care valorile familiale și spiritualitatea pot fi mai importante decât orice cadou material.