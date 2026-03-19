Dairy Queen anunță revenirea uneia dintre cele mai așteptate zile ale anului. Marți, 19 martie, lanțul de restaurante va oferi clienților un cornet mic de vanilie gratuit pentru a marca prima zi de primăvară. Este o tradiție anuală menită să aducă zâmbete și să dea startul sezonului cald.

O tradiție anuală de primăvară

Inițiativa nu este una nouă, ci un obicei prin care compania sărbătorește sosirea vremii bune. Potrivit Mariei Hokanson, vicepreședinte executiv de marketing la American Dairy Queen, „Nimic nu anunță mai bine apropierea vremii calde ca Ziua Cornetului Gratuit.”

Și, hai să fim serioși, cine ar contrazice asta?

Cum funcționează oferta?

Pentru a beneficia de ofertă, regulile sunt simple. Fiecare client are dreptul la un singur cornet mic gratuit. E drept că oferta este valabilă doar la locațiile participante din Statele Unite (cele care nu se află în interiorul mall-urilor), așa că este recomandat să verificați în prealabil.

Dar cum afli care sunt acestea? Compania recomandă utilizarea aplicației mobile DQ sau a site-ului oficial, DQ.com/locations, pentru a găsi cel mai apropiat restaurant inclus în promoție.

Atenție, însă.

Oferta nu se aplică pentru comenzile plasate prin servicii de livrare sau prin aplicația mobilă.

Începe ‘Sezonul Răsfățului’

Iar evenimentul de pe 19 martie marchează, de fapt, începutul a ceea ce compania numește ‘Treat Szn’ sau ‘Sezonul Răsfățului’. Este o campanie mai largă de promovare a produselor de vară.

Maria Hokanson a adăugat: „Invităm fanii de pretutindeni să-și ia prietenii și familiile și să înceapă ‘Sezonul Răsfățului’ cu un cornet DQ gratuit din partea noastră!” Practic, o invitație deschisă la înghețată.

Bonus pentru membrii fideli

Pe lângă cornetul gratuit, clienții fideli au un motiv în plus de bucurie. Membrii programului de loialitate DQ Rewards vor primi puncte duble pentru orice achiziție de mâncare sau băutură efectuată în aceeași zi de 19 martie. O strategie inteligentă pentru a încuraja consumul dincolo de produsul gratuit.

Și pentru cei care vor să încerce ceva nou, Dairy Queen a lansat și un cornet învelit în confetti, disponibil pentru o perioadă limitată, deși acesta nu face parte din oferta gratuită.