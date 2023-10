Curatarea naturala a colonului sau detoxifierea lui este o practica ce dateaza din Grecia Antica. In SUA, curatarea colonului a devenit populara in anii ’20. Cand teoriile ce o sustineau nu au mai fost alimentate, si-a pierdut din populatitate si nu a mai fost practicata la scara larga. In ultimii ani a renascut curatarea colonului cu ceaiuri, enzime sau doar prin irigare. Este curatarea colonului recomandata? Este benefica pentru oricine? Nu veti primi ca raspuns nici un DA hotarat, nici un NU hotarat. Inca nu s-au efectuat prea multe studii, iar unele sunt inca in curs de desfasurare.

Ce este curatarea naturala a colonului?

Exista doua metode principale de curatare. Una presupune cumpararea de produse, cealalta vizita la un specialist.

Curatarea cu suplimente alimentare

Aceasta metoda e relativ simpla. Piata a fost invadata de pudre, pilule si siropuri care se administreaza oral sau anal. Ideea principala este de a ajuta colonul sa elimine tot ce contine. Aceste produse se gasesc peste tot. In farmacii, supermarketuri, magazine naturiste sau pe Internet. Acestea includ clisme, laxative, ceaiuri din ierburi, enzime, magneziu.

Curatarea prin hidroterapie

Prima masina moderna de colonhidroterapie a fost inventata cu aproximativ un secol in urma. Irigarea colonului seamana, intr-un fel, cu clisma. Dar implica mult mai multa apa si niciun miros sau disconfort. In timp ce stati pe o masa, o pompa cu presiune scazuta sau un rezervor pompeaza o cantitate mare de apa in colon, printr-un tub introdus in rect.

Dupa ce toata cantitatea de apa a ajuns in colon, specialistul va maseaza abdomenul. Apoi eliberati apa ca in tranzitul intestinal normal. Procesul va curata de lichid, dar elimina si deseurile depuse pe colon de-a lungul vremii. Terapeutul poate repeta procedeul, iar o sedinta poate dura pana la o ora. In functie de situatie, apa introdusa poate avea diferite temperaturi, poate fi simpla sau combinata cu enzime, ceaiuri, cafea sau probiotice.

Care este teoria care sta in spatele procedurii?

Autointoxicarea este una din principalele teorii, care dateaza din antichitate. Aceasta a pornit de la ideea ca pe peretii colonului se depune un mucus rezultat din carne si alte alimente nedigerate. Aceste depuneri produc toxine care, zice teoria, interfereaza cu circulatia sangvina, otravesc organismul.

Se pare ca aceste toxime produc o serie de simptome comune, cum ar fi oboseala, durerile de cap, cresterea in greutate, scaderea energiei. Ideea de toxine reabsorbite de organism are sens. Practic, supozitoarele sunt introduse in rect pentru administrarea rapida a medicamentelor. Ar putea si toxinele sa intre din colon in fluxul sangvin?

Daca aceasta curatire are vreun efect, probabil are mai putin de-a face cu toxinele decat cu sistemul nervos. Reflexele tranzitului intestinal afecteaza intregul sistem nervos. Aproape toate simptomele cauzate de constipatie pot fi usurate de clisme. Daca functioneaza clismele, poate si curatarea naturala are efect.

Care este scopul curatarii colonului?

Beneficiile promovate de terapeutii care practica colonhidroterapia si companiile care produc si comercializeaza produse de curatare a colonului sunt ample. Principalul ar fi eliminarea deseurilor si depunerilor presupus toxice acumulate in ani de zile. De asemenea, recapatarea vitalitatii este un alt beneficiu important, alaturi de imbunatatirea starii mentale, cresterea sistemului imunitar, scaderea in greutate, reducerea riscului de cancer de colon.

Curatarea colonului a fost studiata in relatie cu o serie de probleme de sanatate. Printre acestea si incontinenta fecala, spasmele din timpul colonoscopiei, interventiile la nivelul sistemului digestiv. Deocamdata, nu exista rezultate clare care sa releve ca este indicata curatarea colonului in vreunul din aceste cazuri.

Este nevoie de curatarea colonului?

DA sau NU? ESte tranzitul intestinal suficient pentru a angrena toate resturile? Inca e neclar. Totusi, organismul poate face singur multe.

Bacteriile naturale din colon pot detoxifia resturile de mancare. Ficatul neutralizeaza si el toxine.

Membranele de mucus din colon pot impiedica substantele nedorite din colon sa intre in sange sau tesuturi.

Colonul isi innoieste la fiecare 3 zile stratul superficial de celule, pentru a preveni depunerile de materii daunatoare.

Numarul normal de scaune si tranzitul variaza de la o persoana la alta.

Cresterea tranzitului intestinal nu inseamna implicit si scaderea in greutate. Asta deoarece majoritatea caloriilor au fost absorbite inainte de a ajunge in intestinul gros.

Care sunt riscurile asociate curatarii colonului?

Termenul „natural” nu este sinonim cu „sigur”. Guvernul american nu a reglementat produsele pentru curatarea naturala a colonului, astfel ca puritatea, eficienta, potenta sau siguranta lor nu pot fi garantate. Daca va hotarati sa mergeti la un specialist pentru a face colonhidroterapie, cautati unul licentiat, cu pregatire medicala. De preferat, cereti recomandari medicului de familie sau medicului specialist.

Desi riscul creste pe masura ce faceti tot mai des curatarea, procedee similare, cum ar fi clismele, arata ca personalul specializat care efectueaza operatiunea poate gestiona orice situatie. I Marea Britanie se efectueaza lunar aproape 6000 de irigari de colon, fara a fi raportate efecte adverse.

Iata cateva efecte adverse sau negative cu care v-ati putea intalni: greata, voma, crampe, ameteala, deshidratare, dezechilibrul mineralelor, interferente cu absorbtia anumitor medicamente, perforarea intestinului, infectii, dezechilibrul florei intestinale.

Daca specialistul adauga si alte substante in apa, in timpul irigarii, luati in potentialele reactii alergice. Nu folositi irigarea colonului sau laxativele pe termen lung. Puteti dezechilibra flora intestinala si puteti interfera cu tranzitul intestinal.

Evitati curatarea colonului daca suferiti de hemoroizi, tumori in rect sau colon, interventii chirurgicale recente la nivelul intestinelor, boala crohn, colita ulceroasa, diverticulita.

Ce altceva puteti face pentru a imbunatati sanatatea colonului?

Ceea ce ingerati, nu ceea ce expulzati prin intermediul colonului are o importanta mai mare, asupra sanatatii, scaderii riscului aparitiei cancerului de colon si a starii organismului, in general.

Cresterea cantitatii de fibre solubile si insolubile va poate tine departe de constipatie, diverticulita, dar si de alte probleme gastrointestinale. Un adult are nevoie de 20-35 grame de fibre, zilnic, insa consumul mediu este abia la jumatate. Daca nu aveti intolerante, cresteti consumul de cereale integrale, fructe, legume si fulgi de ovaz.

De asemenea, consumati multa apa, nu faceti abuz de alcool. Evitati tutunul si nu abuzati de carnea rosie. Dupa varsta de 50 de ani faceti periodic screeninguri pentru cancerul de colon.