Cum transformi un esec in succes. O strategie buna de aplicat oricand

Exista solutii care pot transforma un esec, intr-un succes. “Esecul este o experienta capitala si fecunda”, scria Cioran in “Tratat de descopunere”. partea mai putin buna este ca esecul nu este garantia succesului si ca inainte a ajunge la reusita trebuie sa depasesti frustrara, enervarea, depresia, senzatia de vinovatie, rusinea si umilinta, dar si angoasa si teribilul senstiment de neputinta care, toate, insotesc un esec. Afectiv sau profesional, esecul este la fel de dificil de suportat.

Un fel de doliu intern

Esecul este o rana psihica si sufleteasca care, dupa modelul oricarei alte rani, are nevoie de timp pentru a se vindeca. Important este sa gasesti puterea si energia de a transforma durerea intr-o lectie de viata.

Cea mai buna cale prin care poti depasi un esec este acceptarea unei perioade de doliu. Un doliu psihic. Aceasta este opinia lui Jane Turner, psihoterapeut specializat in dezvoltarea personala si profesionala, in cartea “Cine suntem noi?”. Asta inseamna retragere, rezerva in manifestari, analiza interioara.

“Doliul intern este o etapa de menajare. Te pui la adapost de agresiuni, te recuperezi. Beneficiile trecerii printr-un esec major se vad tarziu si inseamna experienta de viata, dar drumul de dupa esec este greu si implica multa suferinta, dar si vointa, ambitie si exacerbarea orgoliului propriu”, afirma Jane Turner.

Transforma esecul intr-o experienta

Psihoterapeutul spune ca, inainte de a-ti plange de mila, sa te gandesti care sunt motivele, care este contextul si care au fost factorii favorizanti care te-au adus in fata esecului.

Se spune despre catastrofe ca nu vin pur si simplu, ci ca sunt consecinta unei serii de elemente care contribuie la producerea lor.

La fel este si in cazul unui esec. Exista o serie de factori care il determina, il provoaca, il anticipeaza. Toate aceste elemente trebuie analizate si evaluate pentu ca altfel esecul nu te va ajuta cu nimic. Daca depasesti aceasta faza, se poate spune ca ai castigat, de pe urma esecului, o experienta care te va pune la adapost, mai tarziu, in situatii asemanatoare.

„Formula magica este . Expresia trebuie folosita in pledoariile tale interioare, in analiza, in teoretizarea esecului, in autocompatimirea pe care ti-o aplici, cat mai des cu putinta. Unii ar spune ca este o banala teorie a gandirii pozitive, dar este mult mai mult decat atat. Este perspectiva spre viitor, spre momentul in care o vei putea lua de la capat”, spune Jane Turner.

De la esec la dobandirea succesului

Nu toti reactionam la fel in fata esecului. Vei vedea ca ori te inchizi in sine, ori dezvolti o ambitie exagerata care, daca nu este bine controlata, te poate duce din nou in fata esecului.

“Putem depasi mai repede sau mai greu un astfel de moment si cu ajutorul celor din jur. Nu este nevoie sa primesti ajutor concret. Este posibil ca simpla lor companie sa fie suficienta”, explica Jane Turner.

Munceste pentru a avea succes

Se poate spune ca faza de soc a esecului este depasita in momentul in care gasesti resurse ca sa te mobilizezi din nou. Daca reusesti sa te autoanalizezi, daca reusesti sa te intrebi: cine sunt?, ce vreau?, cum o iau de la capat?, inseamna ca esti pe calea cea buna si procesul de vindecare este aproape finalizat.

Ideal este ca, dupa un esec, sa iti stabilesti teluri mici, pe care sa le parcurgi constiincios si de al caror succes sa te bucuri insutit.

Dovedeste prudenta, pentru ca ar fi foarte neplacut, pentru tine si pentru psihicul tau, sa fii nevoita sa treci printr-o noua incercare. Adica nu te inscrie la Olimpiada, dar castiga mica competitie a competentei la tine la serviciu, in departamentul tau. Nu incerca sa-l cuceresti pe Fat-Frumos, dar bucura-te de o cina cu amicul banal cunoscut la o petrecere.