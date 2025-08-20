Cum telefoanele și tabletele influențează viitorul copiilor. Impactul lor pe diferite vârste și cum pot interveni părinții

Tabletele, telefoanele și calculatoarele au devenit parte integrantă a vieții copiilor de la vârste fragede, când singurele surse de stimulare erau joaca și interacțiunea directă cu părinții. Accesul constant la ecrane aduce cu sine atât avantaje educaționale, cât și de divertisment, dar specialiștii avertizează că utilizarea excesivă poate afecta dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială. Impactul tehnologiei nu este uniform la toate categoriile de vârstă – de aceea, părinții trebuie să fie informați și să știe cum să gestioneze corect relația copiilor lor cu aceasta.

Telefoanele și tabletele schimbă cu adevărat viitorul copiilor. Efectele ascunse diferă în funcție de vârstă și este important ca părinții să fie conștienți de riscuri și să știe cum să le gestioneze.

Sugarii și copiii sub 2 ani sunt cei mai vulnerabili la impactul tehnologiei. În primii doi ani de viață, creierul copilului se dezvoltă rapid, având nevoie de contact vizual, voce, mișcare și explorare directă pentru a se forma corespunzător. Ecranele pot perturba această proces și pot afecta dezvoltarea copilului. De aceea, experții recomandă evitarea totală a ecranelor până la vârsta de 2 ani, cu excepția apelurilor video ocazionale.

Copiii între 2 și 12 ani se confruntă cu alt set de probleme asociate utilizării excesive a tehnologiei. De la întârzierea vorbirii și scăderea atenției, la comportamente anxioase sau agresive, tulburări de somn și dezechilibre în ritmul circadian, aceștia pot suferi diverse consecințe negative. Părinții trebuie să limiteze timpul petrecut online la maxim o oră pe zi în cazul celor mici și să monitorizeze conținutul accesat. De asemenea, activități precum sportul sau jocurile în aer liber ar trebui să fie încurajate pentru a menține un echilibru.

Adolescenții, cu vârste între 13 și 18 ani, sunt expuși la presiunea socială și riscul de a dezvolta dependență digitală. Utilizarea excesivă a tehnologiei poate duce la dependență de rețele sociale, scăderea stimei de sine, lipsa somnului și oboseală cronică, expunerea la conținut violent sau sexual, anxietate, depresie și chiar scăderea performanței școlare. În această perioadă de viață critică, părinții trebuie să stabilească un dialog deschis cu adolescenții, să le ofere modele pozitive și să îi învețe cum să folosească responsabil tehnologia.

În concluzie, este crucial ca părinții să fie conștienți de impactul tehnologiei asupra copiilor lor și să implementeze reguli clare și să ofere alternative sănătoase pentru perioadele de relaxare și divertisment. Prin monitorizarea atentă a timpului petrecut online și prin implicarea activă în activități offline, părinții pot contribui la o dezvoltare sănătoasă și echilibrată a copiilor lor în era digitală.



Sursa: Aici