Puține evenimente sportive egalează spectacolul care are loc în fiecare aprilie la turneul de golf Masters. Azaleele sunt înflorite, golful este de clasă mondială, iar stilul spectatorilor de la Augusta National Golf Club este aproape la fel de iconic precum clasamentul competiției. Iar tradiția se reflectă direct în alegerile vestimentare.

Codul vestimentar nescris de la Augusta

Turneul Masters a avut dintotdeauna o aură de prestigiu. Fondat în 1934 de legenda golfului Bobby Jones și omul de afaceri Clifford Roberts, evenimentul a fost gândit de la bun început să fie diferit – exclusivist, bazat pe invitații și definit de o atenție meticuloasă la detalii. tradiția se extinde și la vestimentație.

Spre deosebire de alte evenimente sportive mai zgomotoase, moda de la Masters înclină spre piese atemporale și rafinate, cu o estetică „Southern-prep” distinctă. Cel mai important aspect este însă confortul, pentru că o zi întreagă de plimbare pe terenul deluros de la Augusta necesită o ținută adecvată. Nu de puține ori, vedete și influenceri, precum Campbell Puckett (cunoscută drept „Pookie”), au fost văzute la edițiile trecute respectând acest cod stilistic.

Rochia, piesa de rezistență

Rochiile sunt, de departe, cea mai populară alegere în rândul femeilor care participă la turneu. Materialele respirabile precum bumbacul sau inul sunt ideale pentru vremea de primăvară din Augusta, unde diminețile pot fi răcoroase, dar după-amiaza se încălzește rapid. Siluetele midi, imprimeurile subtile și pastelurile delicate se potrivesc perfect pe fundalul verde și luxuriant al terenului de golf.

Printre opțiunile care se încadrează perfect în peisaj se numără rochia de golf fără mâneci Eden Green Gingham de la Tuckernuck Sport (148 $), rochia din in Mialeigh de la Lily Pulitzer (228 $) sau modelul Alma de la Draper James (148 $). Pentru un buget mai redus, rochia mini popover din in european de la Quince este o variantă excelentă la 64 $, în timp ce rochia midi din in Rosa Halter de la Boden ajunge la 220 $.

Iar pentru cine preferă ceva mai lejer, dar la fel de șic, salopetele și fustele-pantalon sunt o alternativă excelentă. De exemplu, salopeta Inacia de la Sundress costă 170,20 $, iar salopeta fără bretele Michele de la Petal & Pup poate fi găsită la 119 $. Chiar și un tricou polo clasic, precum modelul Essex de la Wilson (88 $), poate constitui baza unei ținute perfecte.

De la pantofi la pălării: Accesoriile fac diferența

Încălțămintea este capitolul unde practicul primează. Augusta National presupune parcurgerea unor distanțe surprinzător de mari pe jos. Așa că, hai să fim serioși, pantofii sport confortabili, mocasinii sau sandalele cu talpă joasă sunt investiții înțelepte.

Tocurile sunt o raritate.

Și accesoriile urmează un anume cod stilistic, îmbinând sofisticarea cu lejeritatea. Gândiți-vă la pălării de paie cu boruri largi, genți de umăr în stilul „quiet-luxury” și ceasuri subțiri. Si, fireste, accentele de verde apar peste tot (un tribut subtil adus celebrului Sacou Verde, premiul suprem al competiției).

Două ținute complete, de la A la Z

Pentru inspirație, iată două propuneri de ținute complete, gândite special pentru atmosfera de la Masters 2026.

Ținuta „Soția Campionului”

Rochie maxi Gap Eyelet Seamed Drop-Waist: 118 $

Papuci Rothy’s Twist Slides: 109 $

Geantă Coach Outlet Nolita 19: 75,20 $

Pălărie de paie Renwick Spectator: 118 $

Cardigan Carlson Shaker Stitch V-Neck din bumbac Pima: 79,50 $

Cercei Nialaya Pearl Drop Hoop: 59 $

Brățară Gldn Pearl Bubble: 68 $

Ținuta „Citadina șic”

Pulover polo Ralph Lauren Polo Bear Performance: 400 $

Pantaloni scurți plisați Veronica Beard Marbeau: 398 $

Cercei Kurt Geiger Square Crystal Stud: 38 $

Ceas Lacoste Parisienne: 195 $

Ochelari de soare Ann Taylor Cateye: 48 $

Geantă de umăr Kate Spade Outlet Quinn: 135 $

Pantofi sport Dolce Vita Merit (piele albă și aurie + talismane perle): 159 $

Vizieră Eric Javits ‘Squishee Champ’ Custom Fit: 250 $

Numai că, dincolo de prețuri, ideea de bază rămâne aceeași. La Masters, hainele nu sunt doar despre a ieși în evidență, ci despre a onora decenii de istorie a golfului și, bineînțeles, despre a arăta impecabil făcând asta.