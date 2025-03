Cum se face și ce înseamnă demachierea corectă. Tenul tau este un chin pentru tine? Este uleios timp de cateva minute, apoi imediat devine uscat? Ai impresia ca nu este atat de luminos pe cat ti-ai dori? Unul dintre motive este cu siguranta demachierea.

Demachierea trebuie facuta atat dimineata, cat si seara. Cand te demachiezi dimineata, inlaturi excesul de sebum secretat in timpul noptii (mai ales in cazul tenurilor grase), iar seara iti indepartezi machiajul pentru ca pielea sa fie curatata si reimprospatata. Demachierea trebuie facuta chiar daca esti nemachiata, pentru ca in timpul zilei praful si transpiratia iti afecteaza tenul, cauzand iritatii.

Cel mai indicat este sa incepi demachierea cu buzele si sa continui cu ochii si restul fetei. Alege intotdeauna un demachiant potrivit tipului tau de piele. Daca ai tenul normal sau uscat, poti opta pentru crema sau lapte demachiant, acestea racorind si curatand pielea fara s-o usuce. Daca ai tenul gras, alege spuma demachianta care are un efect de degresare mai puternic. Atunci cand esti in criza de timp, poti folosi servetele demachiante.

Nu uita ca, dupa ce aplici demachiantul pe fata, sa o cureti cu apa calduta pentru a elimina toate urmele de machiaj sau impuritati.

Un demachiant bun trebuie sa contina cantitatea necesara de apa si ulei, precum si vitamina E si vitamina B5. Fondul de ten si rujul pot fi sterse usor cu demachiante care au in compozitie apa, dar creionul de ochi, mascara si tustl de pleoape au nevoie de un demachiant care are in compozitie uleiuri.

Daca nu ai demachiantul la indemana, samponul pentru bebelusi il poate inlocui cu succes; curata chiar si mascara rezistenta la apa. O alta optiune este uleiul de masline, foarte delicat cu pielea si ideal de folosit in zona ochilor.

Nu te baga niciodata in pat fara sa inlaturi machiajul. Nu numai ca vei murdari asternuturile, dar vei avea probleme ale pielii, precum acneea sau petele.

Foloseste demachiantul numai pentru fata si gat. Nu e indicat sa-l aplici in zona ochilor, care este foarte sensibila si se poate iritata.