Cum se face cea mai buna omleta si cateva sfaturi de la marii bucatari

Omleta este o mancare simpla, gustoasa, bune la orice ora din zi si din noapte, nu are calorii exagerate, te satura, nu-ti face rau si este pe placul oricui. Asa ca este bine sa tii minte aceste sfaturi care te vor ajuta sa faci omleta perfecta. Nu omite nisi sfaturile de la marii bucatarie pentru un plus de gust, aroma, savoare …

Oul de gaina este o sursa sanatoasa de grasimi si proteine, la care se adauga vitamina B si D, este benefic pentru celula nervoasa, mentine sanatatea pielii si, in ciuda tuturor celor care sunt contrariul, afirm cu tarie ouale nu duc la cresterea colesterolului. In plus un om poate manca sase-opt oua pe saptamana fara nici o problema.

Este foarte buna la oricare din mesele principale, iar ideea ca nu este recomandat sa mananci oua la cina este o alta idee preconceputa. In ceea ce priveste aceasta omleta sa face foarte usor este gustoasa si ieftina.

Secretul este ca la fiecare doua oua intregi sa adaugi un galbenus fara albus! Din albusul ramas poti face separat o omleta de albus, pentru aceeasi masa. Nu bate ouale prea mult. Trebuie batute cu furculita, doar pana se omogenizeaza, dar cat de putin se poate.

Nu prajii ompleta in tigai foarte mari. Daca o faci din oua multe, evident ca ai nevoie de o tigaie mare, daca daca sunt putine oua, foloseste o tigaie cu diametrul cat mai mic.

Pune verdeturi, boabe de mazare, boabe de porumb sau rosii in ulei, taiate in bucatele. Nu folosi rosii crude, pentru ca sunt prea zemoase si strica omleta. Merge insa perfect cu ardei gras, rosu sau verde, tocat in bucatele mici. Legumele se pun mereu in tigaie cu doua minute inainate de a pune ouale batute.

Amesteca in ompleta in tigaie, dar foloseste o spatula lata, pentru ca omleta sa se desfaca in bucatele pufoase.

Adauga branza rasa peste omleta exact cand este gata, apoi rastoarna-o in farfurie. Este suficient de fierbinte pentru ca branza sa se topeasca.

Se face la fel de bine in tigai antiaderente fie ca pui fie ca nu pui ulei.

Serveste-o alaturi de legume, salate si daca ai suficiente albusuri, pregateste si o omleta alba. Bate albusurile putin, atat cat sa se desfaca. Nu-i nevoie ca albusul sa se faca tare ca pentru bezele. Pune in omleta (si in cea clasica si in cea de albus) piper, dar niciodata sare. Sarea se adauga numai la final. Omleta cu branza nu mai are nevoie de sare.

Si un ultim sfat: nu o prajii niciodata pana se usuca, ci las-o zemoasa!