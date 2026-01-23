Cum scapi de calcarul de pe toaletă în 30 de minute. Secretul unei experte de pe TikTok

Te lupți cu petele maronii din vasul de toaletă? Acelea care nu dispar, oricât ai freca? O expertă în curățenie, devenită virală pe TikTok, spune că are leacul. Unul magic. Și promite rezultate în doar 30 de minute.

Vinovată e apa dură. Plină de calciu și magneziu, lasă în urmă depuneri urâte de calcar, făcând orice baie să pară neîngrijită, oricât de curată ar fi de fapt. Publicația Mirror a preluat povestea lui Annie, specialista de pe contul de TikTok TheCoastalTouch, care a arătat lumii întregi cum să rezolve această bătaie de cap odată pentru totdeauna.

Secretul de 30 de minute: cum funcționează trucul?

Metoda e șocant de simplă. Annie se bazează pe un produs de curățare popular în Marea Britanie, Black Harpic. E un gel gros, foarte puternic, făcut special pentru toalete. Primul pas? Torni din belșug soluția sub marginea vasului. Trebuie să acoperi bine toată zona cu depuneri.

Acum începe acțiunea. „Folosește peria de toaletă pentru a-l întinde și lasă-l să-și facă magia timp de până la 30 de minute”, arată Annie în video. Dacă petele sunt vechi și încăpățânate, ea zice că o piatră ponce poate ajuta la îndepărtarea mecanică a depunerilor, după ce au fost înmuiate de gel. A trecut jumătatea de oră? Trage apa. Atât. „Trage apa și vei vedea cât de uimitor funcționează acest produs – abracadabra”, le transmite ea urmăritorilor. Pare prea bun ca să fie adevărat, nu?

Nu e doar o reclamă: alții confirmă metoda

Reacțiile au apărut imediat în comentarii. Nu, nu e doar o altă reclamă. Oamenii chiar au validat metoda. Un utilizator, Tinkzzzz, a scris scurt și la obiect: „Jur pe acest produs [Black Harpic]”. Iar contul OptimalCleaningDivision, specializat tot în curățenie, a adăugat: „Harpic Black – este întotdeauna și soluția noastră de bază”. Se pare că mulți cunoșteau deja secretul, dar clipul lui Annie l-a făcut faimos.

Alternative neașteptate: de la Cola la tablete pentru proteză

Dar ce faci dacă nu găsești acest produs? Comentariile au dezvăluit soluții neașteptate. Unele chiar bizare. Ironia sorții… leacul poate fi în bucătărie. Sau în baie. Un utilizator a dat un sfat simplu: „O sticlă mare de cola ieftină [și] las-o peste noapte”.

Bronwyn Pearce a sărit imediat să confirme: „Da, funcționează”. Ea a povestit cum a scăpat de o problemă similară: „Când am cumpărat casa, toaleta avea depuneri groaznice de calcar și nimic nu a ajutat, până când ni s-a spus să turnăm o sticlă de doi litri de cola în toaletă și să o lăsăm peste noapte, apoi să frecăm dimineața și totul s-a curățat”. O altă utilizatoare, Sinead Garvey, a venit cu o altă idee, spunând că ea folosește „tablete pentru proteze dentare, de fiecare dată”. Chiar și experta Annie a fost impresionată de sugestie: „Ooo, idee bună”.

Cât de des ar trebui, de fapt, să cureți toaleta?

Soluțiile de șoc sunt bune, dar întreținerea regulată este esențială. Asta previne acumulările mari. Delia Cannings de la British Cleaning Council a dat câteva indicații pentru publicația Which?. Într-o casă cu cinci persoane, ea recomandă „o curățare temeinică o dată pe săptămână”, plus ștergeri rapide la nevoie. Dar curățenia nu înseamnă doar interiorul vasului. Exteriorul adună praf și bacterii. Delia avertizează: „Cele mai murdare părți sunt zonele cu care oamenii intră cel mai des în contact”. Ce înseamnă asta? „Asta ar include butonul de la rezervor, capacul și colacul toaletei”. Deci, atenție la detalii.