Cum să scapi de tonurile de galben sau portocaliu din păr

Ai comis-o de vreme ce ai ajuns să citești acest articol, nu-i așa? Știu cum e! Rareori fac review-uri, cu atât mai mult pozitive. Știi cum e, când ți se întâmplă nasoale, spui și altora, astfel încât să nu ajungă în aceeași situație. Dar când vine vorba de lucruri pozitive parcă nu te mai gândești și la alții.

Dacă vei căuta pe internet cum să scapi de tonurile galbene sau portocalii vei găsi o mulțime de soluții: șampon mov, nuanțator, bicarbonat cu apă oxigenată, ceaiuri din cine știe ce frunze și multe altele pe care nu ți le recomand.

Sunt 8 ani de când scriu, așa că îți spun în felul următor:

1. Multe dintre articolele sau sfaturile pe care le găsești pe internet nu sunt verificate sau testate. De cele mai multe ori, redactorii caută informații pe mai multe site-uri (în cel mai fericit caz) și „compun” un singur material. Din asta rezultă informații pe care cel mai probabil nu vrei să le pui în aplicare pe părul tău. Și asta este valabil pentru orice: nu te vopsești și nu te tratezi folosind informațiile de pe internet. De aia există specialiști!

2. Ceea ce funcționează la altcineva, nu înseamnă că funcționează și la tine. Orice hairstylist ți-ar spune același lucru. Așa numitul nuanțator mov poate că taie galbenul, însă în ce cantitate trebuie să-l folosești? Cât trebuie să-l lași să acționeze? Depinde de tipul de păr pe care îl ai.

Ce trebuie să știi înainte de a te hotărî să te faci blondă:

1. Dacă ești brunetă și vrei să te faci blondă:

Nu te aștepta să obții un blond platinat de pe o zi pe alta. Decolorarea va lăsa urme galbene/portocalii, așa că bine ar fi să o iei treptat. De la brunet la șaten, de la șaten la caramel și abia apoi blond, timp în care te asiguri că-i oferi părului tău tratamentele de hidratare potrivite. Asta înseamnă un șampon delicat, mască și ulei de hidratare.

Mai mult decât atât, schimbarea de look intră în categoria „nu încercați singuri acasă”.

2. Dacă ești roșcată și vrei să te faci blondă:

Dacă ești roșcată e ceva mai bine decât brunetă, însă situația nu e chiar atât de strălucită, cu atât mai mult dacă asta este culoarea ta naturală. După decolorare poate rămâne un pigment galben.

3. Dacă ești șatenă și vrei să te faci blondă

Dacă ești șatenă, cum e cazul meu, atunci lucrurile sunt mai simple. Aparent. Sau cel puțin așa spune teoria de pe Internet. În realitate, lucrurile stau diferit și am o vorbă pentru asta: Hairstyliștii sunt ca ginecologii. Când ai găsit unul bun, ține cu dinții de el. Nu de puține ori mi s-a spus la final că nu a ieșit ce îmi doream pentru că am părul prea subțire, pentru că cine știe ce vopsea am avut înainte sau pentru că pur și simplu părul meu nu a vrut să reacționeze. Și de multe ori am crezut ce mi se spunea.

Am schimbat hairstyliștii ca pe șosete. Recunosc. Nu pentru că aș fi vreo pretențioasă, dar dacă mă așez pe scaunul unui hairstylist, îi acord toată încrederea mea și îl las să-și facă treaba. Poate greșesc, însă știu că atunci când îi spui unui om creativ ce să facă și ce nu, practic îi cam omori creativitatea. Sau cel puțin, eu așa funcționez.

Prima dată m-am făcut blondă anul trecut. Un decapaj rapid și într-adevăr, mi-a ieșit blond. Galben. Hairstylistul de atunci mi-a turnat un șampon mov, efectul a durat câteva zile. Apoi am constatat că aveam părul ca o gumă. A fost nevoie să-l tund. Mult.

Apoi am schimbat salonul cu unul din ăsta de „fițe„. Mi-am zis că nu contează cât plătesc, bine să iasă! N-a ieșit bine nici de data asta. Aveam părul galben/portocaliu după cum se vede mai sus, însă de data asta firul de păr nu mai era gumă. Măcar atât!

Am mai stat două luni, timp în care am avut grijă să aplic ulei și măști pentru hidratare și am schimbat din nou hairstylistul.