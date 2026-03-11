Ultimele articole

 

Cum să porți pantalonii cu glezna vizibilă și să arăți elegant și modern

Autor - Lavinia Ciofu
Unul dintre cele mai dezbătute subiecte din moda masculină, purtarea pantalonilor cu glezna vizibilă, primește un răspuns clar de la stilista Adina Buzatu. Deși este un stil popular, contextul în care este afișat face diferența între un look modern și o greșeală vestimentară.

Potrivit Stirilekanald, Adina Buzatu încurajează imprimeurile și culorile pentru un sezon considerat mai vesel, oferind o serie de recomandări pentru bărbații care vor să fie mereu la modă.

Accesorii cu sens și eleganță

Bărbații sunt sfătuiți să poarte accesorii, dar acestea trebuie alese cu sens pentru a adăuga un plus de stil. Cravatele, papioanele și eșarfele sunt elemente care pot completa cu succes o ținută. Adina Buzatu însăși oferă un exemplu, purtând o cravată masculină pe care a realizat-o personal.

Dilema șosetelor: Când lăsăm glezna descoperită?

Stilul care lasă glezna ușor vizibilă este acceptat în timpul verii, însă doar în contexte relaxate. Stilista menționează că acest look este potrivit la mare sau la piscină.

În aceste situații specifice, se pot purta șosete de tip tălpici sau se poate renunța complet la ele. Pentru restul ocaziilor, recomandarea este fermă: șosetele lungi din bumbac fin sunt alegerea corectă. Acestea asigură atât confortul necesar, cât și un aspect estetic superior.

