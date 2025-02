Cum sa mananci sanatos cand nu ai mult timp liber la dispozitie. 5 idei practice pentru o alimentatie corecta. Alimentatia sanatoasa a devenit o preocupare din ce in ce mai importanta de cand produsele semipreparate sau cele de tip fast-food au pus stapanire pe rafturile supermaketurilor. Pentru cei care nu au mult timp liber la dispozitie a devenit mult mai usor sa comande mancare sau sa ia o gustare rapida, plina de calorii si de E-uri nocive. Insa cu putin antrenament si o buna gestionare a timpului, iti poti gati acasa mese sanatoase, care sa iti dea energie si sa te tina departe de cozile de la fast-food.

Chiar daca nu ai multa experienta in bucatarie, poti incepe cu cateva retete simple, pe care sa le diversifici ulterior, pe masura ce inveti cum sa folosesti gramajul corect si sa adaugi condimentele tale preferate.

Automatizeaza-ti bucataria

Marii bucatari vor avea intotdeauna nevoie sa felieze si sa taie marunt in timp record, cu setul lor profesional de zeci de cutite in toate formele si dimensiunile. Daca nu planuiesti sa participi prea curand la show-uri de gatit, atunci ai nevoie doar de un robot de bucatarie ca acesta, care iti va reduce la jumatate timpul de care ai nevoie pentru a prepara o masa. Multifunctionalitatea lui il face indispensabil in orice bucatarie si vei scapa si de dezordinea generala care ramane in urma unui bucatar amator, dar entuziast.

Alege mancaruri cu timp redus de preparare

Exista sute de site-uri de cooking, unde poti gasi retete rapide, fie ca vrei sa-ti prepari micul dejun, pranzul, cina sau niste gustari pe care sa le iei cu tine si la serviciu. Pastreaza-ti cateva idei de retete pe care sa le gatesti pe parcursul unei saptamani si abia apoi pleaca la cumparaturi, cu lista alimentelor de care ai nevoie. Vei evita astfel sa te trezesti acasa ca iti lipsesc unele ingrediente si nici nu vei mai fi tentata sa cumperi mancare procesata.

Cand ai ajuns acasa, portioneaza-ti alimentele si depoziteaza tot ce poti in congelator. Carnea, precum si multe legume isi pastreaza nutrientii chiar si inghetate si, in plus, iti va fi mult mai usor data viitoare cand vei avea nevoie sa gatesti. Alege intotdeauna fructe si legume de sezon, pe care le vei gasi si la preturi mai bune, si mai proaspete. Cel mai simplu este sa-ti faci cumparaturile de pe tarabele unei piete, unde gasesti mai multe produse locale si mai sanatoase decat cele importate de supermarketuri.

Fa-ti un obicei din a gati saptamanal

Repetitia este mama invataturii – spune un vechi proverb, valabil si in acest caz. Obisnuieste-te sa petreci saptamanal macar o ora in bucatarie pentru a-ti prepara masa si vei vedea ca, in timp, va deveni un lucru natural sa iti gatesti acasa. Daca te plictisesti repede de mancare, nu iti prepara portii mari pe care sa le bagi in frigider si sa le arunci a doua zi. Mai bine iti stabilesti un meniu zilnic rapid de preparat si sa ai un fel de mancare diferit in fiecare zi.

Daca iti este mai usor sa gatesti in weekend, fa-ti un obicei din a strange familia duminica, la masa de pranz, pentru a-i delecta cu un nou fel de mancare preparat de tine. Fa schimb de informatii cu prietenii sau rudele cu mai multa experienta si tine cont de sfaturile sau trucurile pe care ti le ofera.

Ia-ti mancarea cu tine la serviciu

Daca stii ca te asteapta o zi lunga la serviciu sau daca nu mai vrei sa mai comanzi mancare zilnic, iti poti prepara ceva de acasa si sa iti iei mancarea cu tine, intr-o caserola. Daca ai la birou o bucatarie unde sa iti incalzesti masa este cu atat mai incurajator sa renunti la sandvisuri, pizza sau snacksuri nesanatoase. Poate ca nu iti vei da seama pe moment, dar la finalul lunii vei observa si ca ai cheltuit mult mai putini bani pe mancare, asa ca efortul de a cara o caserola cu tine in fiecare zi va fi minim in comparatie cu ce vei obtine in schimb.

Gaseste inlocuitori pentru alimentele nesanatoase

Dependenta de fast-food este cat se poate de reala, iar cel mai rau este ca, de multe ori, nici nu ne dam seama. De aceea, daca ti-ai pus in minte sa renunti la burgeri, cartofi si prajeli, dar iti este greu sa te tii de noua dieta, o solutie este sa gasesti inlocuitori sanatosi pentru fiecare. Pieptul de pui la gratar poate lua locul snitelului, in timp ce, de exemplu, rondelele de morcovi condimentate pot fi o alternativa buna pentru cartofii prajiti. Iar burgeri sanatosi iti poti prepara si acasa, daca alegi chifle din cereale integrale, sarace in calorii, o carne slaba, la gratar, salata si un sos cu iaurt grecesc si condimente, care sa inlocuiasca maioneza sau ketchupul.

Cel mai bun sfat pe care il poti primi in bucatarie este ca nu exista reguli stricte. Cei mai mari chefi din lume improvizeaza, asa ca nu urma cu sfintenie reteta daca ti se pare ca mancarea are nevoie de mai multe condimente sau de gramaje diferite din ingrediente. Poate cel mai mare avantaj al gatitului acasa este ca vei sti intotdeauna ce contine mancarea, iar masa va fi mai sanatoasa si cu mai multe elemente nutritive decat orice fel comandat la restaurant. Iar cu antrenament, gatitul nu ti se va mai parea o corvoada, ci un mod relaxant de a petrece timpul in bucatarie.