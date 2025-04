Cum sa iti ajuti copilul sa isi dezvolte imaginatia? Copiii invata foarte multe lucruri in joaca, aceasta fiind aliatul lor numarul 1. Atunci cand vine vorba de scoala, de teme sau de lectii ori de alte activitati pe care sunt obligati sa le faca pentru cunoastere, acestia isi pierd interesul si sunt gata sa renunte, ba unii dintre ei chiar refuza cu desavarsire.

Tinand cont de aceste aspecte, parintii trebuie sa invete sa ii dirijeze pe un drum bun si astfel sa se foloseasca de ceea ce iubesc cel mai mult copiii pentru a le stimula memoria, imaginatia si creativitatea. In joaca cunosc lumea si tot prin joaca invata mult mai usor, atat pentru scoala, cat si multe alte lucruri.

Cum sa iti ajuti copilul sa isi dezvolte imaginatia?

Nu ii planifica tot timpul pentru studii, ci aloca-i timp pentru joaca!

Iata un sfat pentru parintii aflati la inceput de drum, care nu cunosc cum anume functioneaza totul si mai ales pentru cei care stiu ca regulile impuse pentru studiu nu dau rezultate. Ca atare, nu ii supraincarca programul copilului cu diverse activitati, cu teme lungi si chinuitoare, ci mai degraba aloca-i timp pentru joaca. Cu putina iscusinta ai putea ajunge la concluzia ca jocul pentru copii face mai mult bine decat o tema realizata din obligatie, prin joaca acestia putand descoperi mult mai multe lucruri folositoare.

Ofera-i jucarii care sa ii stimuleze imaginatia si creativitatea

Nu toate jucariile sunt bune pentru copii. Unele nu sunt potrivite pentru varsta acestora, iar altele sunt mult prea simple si nu pot invata mare lucru. Este bine sa tii cont de varsta copilului la alegerea unei jucarii si astfel sa ii poti oferi o jucarie ce pune accent pe forme, sunete si culoare, la varste mici sau o jucarie care ii stimuleaza gandirea, un joc logic, atunci cand copilul este mai mare sau un joc de creativitate.

Alege intotdeauna acele jocuri care dezvolta imaginatia, optiunile fiind numeroase. De exemplu, ai putea opta pentru un joc puzzle sau pentru un joc lego de construit. Vei vedea ca micutul tau va fi mai mult decat incantat si abia asteapta sa descopere imaginea din puzzle sau sa construiasca personajul sau obiectul preferat.

In plus trebuie sa stii ca, desi noi, adultii, nu vedem intr-o papusa sau un plus decat o alta jucarie dintr-o cutie mare de jucarii, aceasta presupune mai mult de atat. Copiii le vor citi povesti, vor comunica cu jucariile preferate, vor spune cantecele si mai ales isi vor pune imaginatia la incercare, acest lucru fiind foarte important pentru dezvoltarea lor cognitiva.

Schimba-i jucariile prin rotatie

De cele mai multe ori copiii ajung sa se plictiseasca de anumite jucarii si sa le dea la o parte. Daca vrei sa iti ajuti copilul si sa ramana vesnic interesat de jocurile si jucariile sale ar fi indicat sa i le schimbi din cand in cand prin rotatie. Mai exact, daca are prea multe, incearca sa sustragi o parte din ele, depoziteaza-le intr-un alt loc si ofera-le dupa o perioada mai lunga de timp. Cu siguranta, copilul va fi mai mult decat incantat sa se joace cu acel joc de demult si astfel lucrurile vor fi mai simple si pentru parinti, nefiind nevoiti sa consume un anumit buget pe jucarii.

Nu ii pune limitari atunci cand vine vorba de joaca

Ori de cate ori va veti implica in jocul copilului, impunandu-i un anumit stil de joaca, nu veti face altceva decat sa ii limitati imaginatia si creativitatea. Va incerca sa faca exact cum i-ati cerut si asta ca sa nu va supere, insa in realitate jocul sau este deosebit prin modul in care alege copilul sa il abordeze. Daca ii place sa comunice cu papusile, sa stea minute bune sa construiasca un robot din piese lego sau pur si simplu iubeste sa deseneze si alege culori nepotrivite, nu trebuie sa va implicati si sa ii spuneti ca nu este bine, ba din contra sa il incurajati si sa incercati sa il intrebati la ce s-a gandit cand a facut desenul respectiv. Veti afla multe lucruri despre copil si in plus, imaginatia acestuia va fi lasata libera, fiind un plus pentru cunoastere.