Cum dă firul ierbii și numărul straturilor textile de pe noi începe să scadă, se înfiripă în fiecare dorința de a arăta mai bine.

Cum să arăți bine în 5 mișcări si alte cateva sfaturi utile

Acest deziderat obscur se traduce cel mai des ca „aspirație de a slăbi“, însă scăderea în greutate pe care ți-o arată cântarul se potrivește destul de rar cu ceea ce ți-ai dorit. Asta pentru că ceea ce vrem de fapt nu sunt numere pe cântar, ci formă bună și un tonus fizic sau psihic care ne face să ne simțim mai frumoase. Aici răspunsul nu este nicidecum vreo formă de dietă, ci formele de mișcare.

Discuțiile încep în momentul în care ne întrebăm „ce mișcare?“ Dacă un răspuns de tipul „mișcarea care ne place“ nu e prea lămuritor (pentru că, de multe ori, nu prea știm ce ne place), ne-am gândit să îți prezentăm câteva forme de antrenament, de la cele mai dure la cele mai blânde, pentru toate dorințele, posibilitățile și calibrele.

Le-am vizitat pe toate, am cules impresii și date științifice, am trecut prin valuri de sudoare, prin febră musculară și senzație de zbor, am stat cu capul în jos și în vârful picioarelor, m-am întins bine și m-am contractat până la crampă și un lucru vă pot spune cu siguranță: nu the hard way versus the soft way, ci amândouă deodată. Începe prin a combina antrenamentele care îți cer putere, îți contractă mușchii și îți pun la încercare respirația, cu antrenamente care îți implică mintea și îți întind blând mușchii și ligamentele. Astfel, vei găsi your own way!

Electrofit

Tehnica se adresează oricui vrea să facă sport, dar este folosită și de sportivi de top, mai ales de fotbaliști. Nu necesită greutăți, riscul de accidentare este foarte scăzut și astfel protejăm și articulațiile, aflu de la antrenorul Cornel Kaiac

Antrenamentul începe prin îmbrăcarea costumului din bumbac care ascunde niște electrozi ce se lipesc pe fiecare grupă musculară principală. Costumul se conectează printr-un cablu la aparat, apoi sunt setate intensitățile pentru fiecare grupă.

Tu alegi cât de hard vrei să fie antrenamentul, reglând nivelul de electrostimulare în funcție de cât dorești și de cât suporți. Senzațiile încep de la niște furnicături plăcute și ajung aproape de o presiune istovitoare exercitată asupra mușchilor, ca și cum cineva te-ar strânge cu toată puterea de mușchii respectivi sau ca și cum ai tremura convulsiv din tot corpul fără a putea controla mare lucru. Ține cont și de faptul că trebuie să execuți și niște exerciții, de o complexitate care variază în funcție de nivelul tău de fitness.

După antrenament, te poți aștepta la febră musculară, chiar dacă ai fost sportiv de performanță (sportivii pot să obosească mult mai repede și să facă febră musculară mult mai mare decât oamenii obișnuiți, deoarece aceștia se concentrează mult mai bine pe contracția musculară și au masa musculară mai mare), continuă Cornel.

Ce trebuie să investești

Pentru a slăbi în acest mod, ai nevoie de două ședințe pe săptămână, combinate cu o alimentație echilibrată (nu, electrostimularea, oricât de intensă, nu înseamnă că poți să mănânci orice și nu se vede!). Ai de investit bani, puțină rezistență și mai multă perseverență: dacă nu vrei să faci febră musculară, nu arzi calorii; dacă vrei să arzi calorii, nu se poate fără febră musculară. Nu ai de cărat niciun fel de echipament, la sală primești echipamentul complet. Ai putea totuși să iei cu tine un bidon cu apă: există puncte de vedere ale unor specialiști care susțin că lucrul constant la intensitate mare solicită foarte mult rinichii pentru eliminarea compușilor toxici rezultați din arderile prea intense într-o unitate mică de timp – fiind o activitate musculară nenaturală, produșii catabolici nu se elimină cât ar trebui de repede. Singurul antidot ar fi o hidratare corespunzătoare după antrenament.

Ce obții

Dacă vrei să slăbești repede și, mai ales, să arăți bine, definindu-ți mușchii pe care îi ai deja, Electrofit este răspunsul. Totuși, nu capeți nici masă musculară, nici rezistență cardio, așa că, dacă ai mai mult timp la dispoziție, poți alege new aerobics.

New aerobics

Sunt antrenamente care poartă denumiri diferite, foarte inventive, de multe ori creațiile unui club sau ale unui antrenor. Toate au în comun combinarea efortului cardio, aerob cu exerciții anaerobe, cu greutăți. Se pune accentul pe lucrul în intervale scurte și intense, despre care se știe că poate arde cea mai mare cantitate de calorii pe unitatea de timp.

Este vorba despre antrenament hard prin definiție: Andreia Neby de la Neby Fitness Club (www.neby.ro), pe care l-am vizitat de curând, are o opinie tranșantă despre acest lucru: „Din punctul nostru de vedere, Fit Soft nu există; pentru asta ai avea nevoie să fii înzestrat de la mama natură cu un corp fit, pe care doar să-l întreții cu ore de pilates. La Neby Fitness Club veți găsi clase unice, pe care nu le veți întâlni într-un alt club de fitness din România. Clasele sunt susținute de foști sportivi de performanță, care te vor ajuta și susține să îți atingi obiectivul“.

La Neby se practică mai multe discipline, numite astfel:

– Atletica: adresată celor ce vor să consume surplusul de kilograme. Este vorba despre exerciții funcționale pe ritmul muzicii, într-o coregrafie care le face să alterneze cu exerciții statice lucrate cu greutăți medii. Se folosesc stepperul, ganterele, discurile și salteaua.

– O2: o clasă de intensitate medie spre mare, adresată persoanelor cu o formă fizică bună. Se vor lucra exerciții cardio și pliometrice alternate cu exerciții de streching și respirație.

– Formula: este o disciplină orientată spre crearea unui nivel mai bun de definire a corpului. Antrenamentul are o intensitate medie spre mare, se lucrează pe intervale de 45 de secunde. Se vor folosi gantere, bara cu discuri, iar exercițiile vor fi statice și izolate cu greutăți mari.

Pentru a te orienta în hățișul de exerciții și a găsi exact ceea ce îți trebuie pentru a-ți îndeplini scopul de fitness, la Neby ai acces la un program de transformare corporală cu rezultate excepționale în cel mai scurt timp: BecomeFit. Fiecare beneficiază aici de măsurători, consultanță și evaluare din punct de vedere fizic, consultație nutrițională și analiză corporală cu nutriționistul, plan alimentar diversificat pentru fiecare zi a programului, dar și sesiuni de coaching.

Ce îți oferă antrenamentul

o condiție fizică foarte bună

foarte bună șansa de a slăbi temeinic: arzi o cantitate mare de calorii și construiești mușchi care iuțesc metabolismul și ard în continuare calorii pe termen lung

Ce trebuie să investești

motivație : dacă te motivează competiția și funcția de socializare, sala este locul potrivit

: dacă te motivează competiția și funcția de socializare, sala este locul potrivit rezistență: dacă nu ești obișnuită cu efortul, dacă nu ai mai făcut sport și nici nu-ți plac în mod deosebit mișcarea și viteza, s-ar putea să resimți antrenamentul ca fiind foarte obositor.

Yoga

În ultimele decenii, yoga a fost mereu în trend, întâi ca disciplină spirituală adusă în cotidianul occidental de deschiderea reprezentată de mișcarea hippie, apoi în calitate de trend de fitness. Au apărut noi discipline, orientate predominant spre efectele asupra corpului (slăbit, remodelare), în paralel cu efectele asupra spiritului. Vedetele slăbesc cu yoga. La nivelul corpului, avem de-a face cu exerciții cu greutatea proprie, stretching și izometrie, în timp ce exersarea corectă pune accentul pe coordonarea cu respirația. Este relativ dificil să ne orientăm între atâtea forme de yoga, cu denumiri fie sanscrite, fie engleze, fie sanscrito-engleze. Am găsit mai multe dintre ele sub același (frumos!) acoperiș, la Dance Room (www.danceroom.ro).

Vinyasa Yoga cultivă coordonarea mișcării cu respirația, cuprinzând un flux continuu de mișcări ce derivă unele din altele.

Hatha yoga este o formă tradițională, ceva mai statică, care cultivă posturile corect executate pe termen ceva mai lung.

Air Yoga este o formă nouă, inventată în Statele Unite în 2000, care cuprinde și elemente de pilates și, mai ales, de gimnastică acrobatică. Se exersează într-un soi de hamac (numit Yoga swing) agățat solid de tavanul sălii: petreci o grămadă de timp stând practic cu capul în jos.

Ce îți oferă

Mircea Nicoară (www.airyoga.ro), antrenor Air Yoga la Dance Room: „Air yoga permite oricui, indiferent de nivelul de pregătire, să acceseze posturi yoga de care nu ar avea cum să beneficieze în niciun alt context. Petreci cel puțin 30% din timpul de exersare complet în aer, inclusiv în posturi de inversie, cu capul în jos. Air Yoga este ideal pentru persoanele care petrec mult timp la birou și încep să resimtă disconfort lombar și cervical, cele cu nivel de stres ridicat. Air Yoga tonifică organismul, iar datorită susținerii pe care ți-o oferă Yoga Swing, facilitează elon­gații musculare mai intense și fără risc de suprasolicitare, precum și progrese mai rapide în flexibilitate. Îți va spori inteligența spațială, echilibrul și controlul asupra propriului corp“.

Ce trebuie să investești

Mai întâi, puțină atenție: evită Air yoga dacă ai peste 55 de ani, ești obeză sau gravidă dincolo de primul trimestru, dacă ai în istoricul familiei cazuri de accident vascular cerebral. E bine să îți informezi doctorul că ai de gând să atârni cu capul în jos.

Dacă practici yoga ca să îți remodelezi corpului și să capeți flexibilitate, e bine să știi că le vei obține cu atât mai repede și mai stabil cu cât practici corect și tratezi întreg exercițiul ca pe o experiență de mindfulness. Îți vei simți corpul unificat și echilibrat, energia va curge mai liber prin corp și acumulările de greutate vor fi „netezite“. Vei căpăta mai multă atenție asupra propriului corp, care va fi prezentă permanent în viața ta. Vei fi mai înclinată să îți alegi cu grijă alimentele, ceea ce pe termen lung va duce și la scăderea în greutate. Yoga este în primul rând spiritualitate și reprezintă un drum lung.

Pilates

Sistemul a devenit celebru de când vedetele declară că au slăbit astfel, deși este o exersare blândă, care nu necesită efort cardio mare. Care este secretul? Poate faptul că după antrenament te simți ușoară și în formă și îți dorești mai mult antrenament!

Sistemul pilates presupune o serie de mișcări controlate menite să activeze și trupul, și mintea: trupul va fi consolidat, alungit și echilibrat, iar în acest proces înveți să conștientizezi și să controlezi fiecare încordare musculară. Se lucrează mai ales pe mușchii spatelui și abdomenului, pe care creatorul sistemului, Joseph Pilates, i-a numit „uzina de putere a corpului“.

Ce îți oferă

Bogdan Budacă, antrenor (www.danceroom.ro): „Pilates ajută pe oricine să scadă în greutate, deoarece ne ferește de suprasolicitări și accidentări. Îmbunătățește circulația sân­gelui și mobilitatea articulațiilor, crește flexibilitatea și mobilitatea, corectează postura și, mai ales, îndreaptă spatele. E cel mai bun exercițiu înainte de naștere (pregătește corpul pentru o expulzie ușoară), dar și după naștere (reașază în condiții de siguranță corpul deformat de sarcină). La fel, este probabil cel mai bun exercițiu pentru o persoană care are un nivel bun de fitness, dar care vrea să-și remo­deleze corpul și să-și întrețină forma la adăpost de neplăceri, suprasolicitări și accidente“.

Ce trebuie să investești

Timpul pentru a veni la sală. Apoi trebuie să încerci să uiți de exersarea explozivă și să fii dispusă să lucrezi foarte intens și controlat, folosindu-ți mintea pentru a direcționa corpul.

Balet pentru fitness

Disciplinele de fitness derivate din balet și promovate de Dance Room (www.danceroom.ro) prezintă avantajul că sunt croite pentru toate nivelurile de fitness și țin seama de tipurile feminine. Dacă îți place pur și simplu baletul și vrei să poți dansa ca o adevărată balerină, poți porni pe drumul dansului clasic. Dacă vrei să slăbești și suporți puțin antrenament cardio, alege Burn Fat Ballet. Dacă vrei să-ți lucrezi picioarele și talia, apucă-te de bară, la Barre Ballet Workout. Iar dacă vrei să-ți educi temenic corpul pentru postura corectă la modul cel mai blând, alege jocul cu mingea: Ballet Fit Ball.

Ce îți oferă

La o cantitate de efort care rareori poate fi perceput drept istovitor lucrează toți mușchii, mai ales, cei ai trunchiului, miezul corpului. Corpul se remodelează, își schimbă ținuta și forma. Ai satisfacții estetice, plus că exersarea în oglindă te ajută să te reconciliezi cu propriul corp. Deși în sală vei vedea corpuri feminine cât se poate de diferite, de toate înălțimile și greutățile, vei constata că toate sunt armonioase și la toate se observă în timp progresul în rafinamentul mișcării.

Orice disciplină de balet ai alege la Dance Room, vei ajunge la un rezultat care te va surprinde și pe tine: îți vei croi un corp de balerină cu mușchi puternici și alungiți, o postură elegantă și mândră. Din experiență o spun, sunt rezultate care apar aproape pe nesimțite, chiar după o lună de exersare; dacă ai deja o structură musculară formată, alungirea va fi vizibilă după 1-2 luni de exersare. Toată lumea va exclama: „Ai slăbit!“, când de fapt este vorba despre remodelarea corpului.

Ce trebuie să investești

Perserverență și, mai ales, voință de a învăța: regăsirea controlului asupra corpului reprezintă în sine o experiență deosebită, care îți remontează mintea și îți stimulează creativitatea. În plus, vei arde cu atât mai multe calorii, cu cât exersezi mai corect.