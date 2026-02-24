Cum să ajungi ieftin în Cambodgia noul aeroport și pachetele de 178 dolari pentru români

Cambodgia se pregătește pentru o nouă eră în turism, mizând pe anul 2026 pentru a atrage un val de vizitatori. În ciuda unui conflict de graniță cu Thailanda anul trecut, liderii țării sunt optimiști, iar investițiile masive în infrastructură, precum un nou aeroport spectaculos în capitală, semnalează o încredere tot mai mare în potențialul său, relatează Independent.

La cinci decenii de la „Anul Zero”, momentul în care regimul despotic al Khmerilor Roșii a început, capitala Phnom Penh are un aeroport nou, Techo International, inaugurat în septembrie și proiectat de celebra firmă de arhitectură Foster & Partners. Potrivit Independent, la deschidere, prim-ministrul Hun Manet a declarat că țara iese din „cele mai întunecate capitole ale istoriei”.

Infrastructură modernă și recunoaștere internațională

Încrederea în viitorul turistic al țării este susținută de proiecte concrete. Un alt aeroport nou a fost deschis în Siem Reap în 2023, la aproximativ o oră de mers cu mașina de centru. Acesta era necesar, deoarece vibrațiile și traficul de la vechiul aeroport riscau să deterioreze structurile antice ale complexului de temple Angkor, poarta de intrare pentru majoritatea turiștilor.

Anul trecut, UNESCO a adăugat pe lista patrimoniului mondial situri istorice cambodgiene majore, inclusiv locul de execuție Killing Fields și două închisori ale Khmerilor Roșii. Aceste recunoașteri subliniază eforturile țării de a-și confrunta trecutul dureros, integrându-l în parcursul său spre viitor.

De la un singur hotel de lux la opțiuni moderne

Evoluția este vizibilă și în sectorul ospitalității. Acum douăzeci de ani, singura opțiune de lux din Siem Reap era hotelul Raffles. „Cu toții am aplicat pentru slujbe când s-a redeschis în 1997”, își amintește Kim, un ghid local. Astăzi, peisajul este complet schimbat.

Un exemplu este FCC Angkor by Avani, un hotel de lux amenajat în jurul fostei reședințe a guvernatorului francez. Redeschis sub brandul Avani în 2019, complexul oferă piscine înconjurate de vegetație tropicală, un bar în aer liber și un centru spa. Aceste facilități moderne oferă un refugiu confortabil după zilele de explorare în căldura umedă a regiunii.

Explorarea templelor: Mai mult decât o fotografie

O vizită la finalul sezonului ploios, pe care localnicii îl numesc „sezonul verde”, înseamnă mai puțini turiști, chiar dacă cerul este adesea gri și pot apărea furtuni scurte. Acest lucru permite o explorare mai intimă a complexului Angkor Wat, datând din secolul al XII-lea. Ghidul Kim, el însuși un artizan, încurajează vizitatorii să observe detaliile ascunse, precum sculpturile creative realizate de zidari în colțuri ferite, care înfățișează prieteni ținându-se de mână sau imagini ale mamelor și surorilor lor.

Alte temple atrag prin farmecul lor unic. Ta Prohm, devenit celebru după apariția în filmul „Tomb Raider” din 2001, este un loc unde natura și arhitectura se contopesc, cu rădăcini de copaci masive care acoperă ruinele de calcar. La 90 de minute de Siem Reap se află Beng Melea, al cărui nume înseamnă „iazul cu lotuși”. Accesibil de câțiva ani datorită unor ample operațiuni de deminare, acest templu este mai puțin vizitat și oferă o atmosferă aparte, cu pietre acoperite de mușchi și ruine din care răsar copaci.

Între trecutul dureros și viitorul promițător

Privind spre viitor, Cambodgia nu își poate ignora trecutul recent. Semnele care avertizează asupra minelor terestre la Beng Melea sau Muzeul Minelor Terestre sunt mărturii ale acestui fapt. Un detaliu demografic șocant este că doar aproximativ 6% din populație are peste 65 de ani, o consecință directă a atrocităților comise de Khmerii Roșii.

Țara a evoluat mult de la începutul anilor 2000, când făcea parte dintr-un circuit pentru backpackeri. Faimoasa Pub Street, cu berile sale la 1 dolar și masajele la 6 dolari, amintește de acea perioadă. Acum, însă, drumurile sunt asfaltate, iar vânzătorii, adesea ocupați cu telefoanele mobile, nu mai sunt la fel de insistenti.

Pentru cei care doresc să viziteze țara, Thai Airways oferă zboruri de la Londra Heathrow la Siem Reap, cu o escală în Bangkok. Durata zborului este de la 14 ore, iar prețurile pornesc de la 1.276 de lire sterline dus-întors. În ceea ce privește cazarea, o cameră cu acces la piscină la FCC Angkor by Avani costă de la 178 de dolari pe noapte, cu mic dejun inclus.