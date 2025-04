Cu totii avem niste haine preferate, indiferent daca este vorba despre un tricou sau o pereche de pantaloni. Daca am putea, am purta doar respectivele obiecte de imbracaminte. Dar, din pacate, nu este posibil sa imbracam doar hainele care ne plac. Insa, ceea ce putem face este sa le prelungim viata pieselor vestimentare preferate, astfel incat sa ne bucuram mai mult timp de ele. Afla, in continuare, cum sa ai grija mai bine de hainele tale favorite, ca sa le poti purta multi ani de acum inainte.

Cum sa ai grija mai bine de hainele tale preferate

Fiecare avem anumite preferinte cand vine vorba de culorile hainelor noastre dragi, dar nu ar trebui sa combinam obiecte vestimentare de anumite nuante in aceeasi masina de spalat. Niciodata sa nu pui impreuna in masina de spalat haine albe si negre sau articole de imbracaminte albastre si rosii. Altfel, risti ca hainele tale preferate sa se strice foarte repede si sa nu le mai poti purta.

Spala mai rar

Spalatul foarte des al hainelor preferate poate fi mai daunator pentru ele decat purtatul zilnic. Specialistii in fashion sunt de parere ca fiecare haina, in functie de tipul sau, ar fi bine sa fie spalata dupa un anumit numar de purtari. De exemplu, tricourile, camasile si obiectele vestimentare din matase ar trebui spalate dupa fiecare purtare, perechile de blugi la fiecare 5-6 purtari, iar manusile si esarfele o data pe luna. In cazul in care nu iti place sa tii cont de sfaturile expertilor in fashion in legatura cu frecventa spalarii diverselor obiecte de imbracaminte, cel mai bine ar fi sa-ti stabilesti un sistem propriu, astfel incat sa nu-ti cureti hainele nici prea des, dar nici prea rar.

Inchide fermoarele

Fermoarele si mecanismele de prindere ale sutienele pot sa-ti strice iremediabil hainele preferate. Prin urmare, alege sa inchizi fermoarele tuturor hainelor prevazute cu astfel de dispozitive inainte sa le pui in masina de spalat. Procedeaza la fel si cu sutienele. Pentru un plus de protectie, alege sa intorci pe dos orice haina prevazuta cu fermoar, de fiecare data cand vrei sa o speli.

Usuca hainele corect

Nu exagera cand iti usuci hainele in masina de spalat sau in uscator. Cu cat hainele tale preferate petrec mai mult timp in masina de spalat, cu atat creste riscul sa nu le mai poti folosi. De asemenea, cand intinzi hainele la uscat, ideal ar fi sa asezi fiecare obiect vestimentar pe cate un umeras rezistent.