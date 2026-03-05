Cum rămân unii oameni cu memorie perfectă chiar și după 80 de ani

În timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu un declin al memoriei pe măsură ce înaintează în vârstă, unii reușesc să își păstreze abilitățile cognitive la un nivel excepțional. Acești indivizi, numiți de cercetători „superageri”, au performanțe de memorie similare cu cele ale persoanelor cu zeci de ani mai tinere, stârnind interesul oamenilor de știință, conform Sfatulmedicului.

Odată cu înaintarea în vârstă, creierul uman, format din miliarde de neuroni, suferă modificări. Potrivit Sfatulmedicului, unele conexiuni neuronale, numite sinapse, devin mai puțin eficiente, iar anumite zone cerebrale își pot reduce volumul. Aceste schimbări influențează procese precum memoria, atenția sau viteza de procesare a informațiilor.

Cum se manifestă declinul cognitiv

Declinul cognitiv poate fi un proces lent și ușor, dar uneori poate evolua către afecțiuni neurodegenerative grave. Una dintre cele mai cunoscute este boala Alzheimer, caracterizată prin deteriorarea progresivă a memoriei și a altor funcții cognitive. Alte forme de demență pot afecta gândirea, orientarea, limbajul sau capacitatea de a lua decizii.

Simptomele pot fi subtile la început și adesea confundate cu oboseala sau stresul. Acestea includ dificultăți în memorarea informațiilor recente, probleme de concentrare, uitarea frecventă a unor activități obișnuite sau dificultăți în găsirea cuvintelor potrivite.

Enigma creierului de „superager”

Fenomenul „superagerilor” oferă indicii valoroase despre cum își poate menține creierul funcțiile în ciuda îmbătrânirii. Un studiu menționat în Medical News Today a analizat caracteristicile cerebrale ale acestor persoane, comparându-le cu alți adulți de aceeași vârstă.

Cercetările sugerează că la „superageri”, anumite zone ale creierului implicate în memorie, cum ar fi cortexul cingulat anterior sau regiuni ale hipocampului, pot avea caracteristici structurale diferite. Analiza arată că aceste regiuni pot avea o grosime corticală mai mare sau o conectivitate diferită față de cea observată în mod obișnuit la persoanele în vârstă. Este important de precizat că studiul descrie o asociere, fără a demonstra o relație directă de cauză și efect.

Există o rețetă pentru o memorie de fier?

Descoperirile pot contribui la dezvoltarea unor noi strategii de cercetare pentru menținerea sănătății cognitive. Totuși, studiul nu sugerează că există o metodă sigură prin care o persoană poate deveni „superager”. Procesul de îmbătrânire a creierului este influențat de numeroși factori biologici, genetici și de mediu.

Organizațiile medicale internaționale subliniază că anumite obiceiuri pot contribui la sănătatea generală a creierului. Chiar dacă aceste măsuri nu garantează prevenirea declinului cognitiv, ele pot avea un rol benefic.

Când este cazul să consulți un specialist

Este recomandat să discutați cu un medic dacă observați dificultăți persistente de memorie, confuzie frecventă, probleme de orientare sau dificultăți în realizarea activităților zilnice. Evaluarea medicală poate ajuta la identificarea cauzelor.

Primul pas este o discuție cu medicul de familie, care poate recomanda investigații de bază sau un consult de specialitate la un neurolog sau psihiatru. Diagnosticul se bazează pe o evaluare complexă, ce poate include teste cognitive standardizate, evaluări neurologice și investigații imagistice precum tomografia computerizată sau rezonanța magnetică. Monitorizarea periodică este importantă pentru a urmări evoluția simptomelor și pentru a adapta îngrijirea la nevoile pacientului.