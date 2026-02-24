25 februarie , 2026

Cum poti citi mai mult folosind doar dispozitivele pe care le ai deja

Autor - Lavinia Ciofu
139
1 min.

Deși pare contraintuitiv, tehnologia poate deveni un sprijin real pentru cei care și-au propus să citească mai mult. O serie de sfaturi practice despre cum pot fi folosite gadgeturile pentru a consolida un obicei de lectură vor fi prezentate în newsletterul Good Tech de mâine, 25 februarie.

Mulți își propun să citească un număr mai mare de cărți sau un anumit număr de pagini pe zi cu scopul de a petrece mai puțin timp în fața ecranelor. Potrivit unei analize HotNews, tehnologia nu trebuie să fie un inamic, ci poate fi o unealtă puternică în efortul de a ne recăpăta atenția și concentrarea.

Tehnologia, un aliat neașteptat pentru lectură

Ideea de bază este că tehnologia poate fi un aliat în construirea unui obicei de lectură funcțional. Totul depinde de modul în care utilizatorii aleg să folosească dispozitivele și aplicațiile pentru a crea momente dedicate concentrării.

Astfel, lupta pentru a ne recăpăta dorința de a înțelege lucrurile în profunzimea lor poate fi susținută chiar de instrumentele considerate de obicei o sursă de distragere.

Planificare și obiceiuri digitale simple

Ediția Good Tech de mâine se va concentra pe metode concrete prin care cititorii pot transforma timpul petrecut cu o carte într-unul valoros. Se pare că un pic de planificare și câteva obiceiuri digitale simple sunt suficiente pentru a face o diferență.

Citeste si:  Mihaela Bilic, sfaturi despre slabit! Cand incepe, cu adevarat, o persoana sa topeasca kilogramele in plus: ”Trebuie sa-ti dai seama de...”

Newsletterul va detalia cum aceste mici ajustări în rutina zilnică pot schimba fundamental relația dintre tehnologie și lectură, transformând-o dintr-una conflictuală într-una de colaborare.

