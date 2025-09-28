Cum poate o linguriță de miere Manuka să susțină imunitatea

Mierea crudă de Manuka, produsă exclusiv în Noua Zeelandă, este cunoscută pentru conținutul ridicat de antioxidanți și compuși antimicrobieni, iar cercetările recente explică de ce ar putea deveni un sprijin important în prevenirea bolilor.

În ultimii ani, tot mai mulți cercetători au început să acorde o atenție deosebită remediilor naturale folosite de mult timp în medicina tradițională. Unele rezultate sunt cu adevărat interesante. Cum se explică, de exemplu, faptul că o miere obținută din flori sălbatice poate avea proprietăți comparabile cu ale unor tratamente medicale?

Ce face mierea Manuka diferită de cea obișnuită

Mierea Manuka nu este un produs obișnuit. Ea provine din florile arborelui Manuka (Leptospermum scoparium), care crește doar în zonele nepoluate ale Noii Zeelande. Spre deosebire de mierea poliflorală, aceasta este monoflorală, ceea ce înseamnă că albinele colectează nectar doar de la această plantă.

Secretul stă în compușii bioactivi. Pe lângă flavonoide și fenoli, prezente și în alte tipuri de miere, varianta Manuka conține methylglyoxal (MGO), o substanță cu efect antimicrobian demonstrat în studii de laborator. Guvernul neozeelandez a creat chiar un sistem de certificare (UMF™) pentru a standardiza calitatea acestui produs.

Importanța scorului UMF™

Un scor UMF™ de 10+ arată că mierea are o concentrație de MGO de cel puțin 263 mg/kg. La 20+, valoarea crește la 829 mg/kg. Cu cât scorul este mai mare, cu atât efectele antimicrobiene și antioxidante sunt mai puternice.

Beneficii pentru sistemul imunitar

Studiile arată că un consum regulat de miere Manuka poate avea trei beneficii principale:

Neutralizează radicalii liberi , care pot accelera îmbătrânirea celulelor

, care pot accelera îmbătrânirea celulelor Reduce riscul infecțiilor datorită efectului antimicrobian

datorită efectului antimicrobian Ajută la reducerea inflamației în cazul rănilor sau iritațiilor

Este important de menționat că mierea Manuka nu înlocuiește tratamentele medicale. „Este un supliment, nu un substituent”, se arată într-un raport publicat în Journal of Functional Foods.

Rezultatele unui studiu realizat la Universitatea din Auckland arată că pacienții care au consumat zilnic miere Manuka s-au recuperat cu 20% mai rapid după infecții respiratorii ușoare.

Specialiștii spun că aceste beneficii sunt legate de compușii activi prezenți în miere, iar efectele pot varia de la o persoană la alta.

Cum poți introduce mierea Manuka în rutina zilnică

Nu este nevoie să îți schimbi complet obiceiurile pentru a beneficia de proprietățile mierii Manuka. Iată câteva metode simple:

Adaugă o linguriță în ceaiul de dimineață

Amestec-o într-un smoothie cu fructe proaspete

Folosește-o ca topping pentru fulgi de ovăz sau iaurt

Consum-o direct, simplă

Este recomandat să nu încălzești mierea la temperaturi ridicate, deoarece astfel se pot pierde enzimele benefice. Pentru cei care se întreabă dacă merită investiția, specialiștii spun: „Dacă este certificată UMF™, da. Dar nu așteptați rezultate peste noapte”, precizează dr. Ana Popescu, nutriționist.

Cum alegi o miere de Manuka autentică

Verifică eticheta pentru sigla UMF™ și codul de autenticitate. Evită produsele care conțin amestecuri cu alte tipuri de miere sau adaosuri de zahăr. Variantele cu scor UMF™ 10+ sunt potrivite pentru consum zilnic, iar cele peste 15+ sunt recomandate în perioadele cu stres fizic crescut.

Cercetări viitoare și perspective

Cercetătorii analizează în prezent efectele mierii Manuka în combaterea bacteriilor rezistente la antibiotice. Primele rezultate, publicate în Scientific Reports, sugerează că MGO ar putea inhiba dezvoltarea unor tulpini de Staphylococcus aureus.

Totuși, nu toate afirmațiile din mediul online sunt dovedite. De exemplu, nu există dovezi clare că ar preveni cancerul sau ar vindeca ulcerul gastric. „E nevoie de mai multe studii pe termen lung”, arată un articol recent din Nutrients.

Într-o perioadă în care sănătatea și imunitatea sunt prioritare, mierea Manuka își păstrează locul printre cele mai apreciate produse naturale, datorită datelor științifice care îi susțin proprietățile.