Cum mi-am schimbat stilul vestimentar după întoarcerea din New York în Los Angeles

De la influențe retro la blugi Levi’s și accente din piele întoarsă: cum se adaptează stilul californian la toamna cu temperaturi blânde.

Toamna în sudul Californiei nu înseamnă pulovere groase sau paltoane voluminoase. Temperaturile rămân ridicate, iar palmierii nu își schimbă frunzele. După doi ani petrecuți la New York, am redescoperit ce înseamnă să-ți definești stilul într-un loc unde anotimpurile se simt subtil. Los Angeles-ul are un stil vestimentar aparte: relaxat, dar plin de personalitate.

Influențe retro în garderoba de toamnă

În această toamnă, mă inspir din anii ’90 și ’60. Colecțiile Gucci din perioada Tom Ford, cu linii sofisticate și elegante, mă atrag în mod special. De asemenea, găsesc inspirație în simplitatea și farmecul anilor ’60, reflectate în rochiile mod purtate de Sharon Tate.

În California, poți purta fuste mini și cizme peste genunchi chiar și toamna târziu. Ochelarii de soare mari completează imaginea de actriță retro care se plimbă prin oraș. „E ca și cum ai fi o actriță retro care fuge de paparazzi”, spune autoarea.

Fuste scurte din materiale cu textură precum pielea întoarsă sau dantela

Cizme înalte cu toc subțire

Ochelari de soare cu rame rotunde sau tip cat-eye

Iubirea pentru blugii Levi’s

Unul dintre simbolurile stilului californian este blugul vintage. Autoarea povestește că petrece mult timp căutând perechea perfectă la târgul Rose Bowl Flea Market. „Mărimea la blugii vintage trebuie aleasă cu patru numere mai mare decât cea obișnuită”, explică ea.

Magazinele locale, precum RLT de pe Beverly, ajută la completarea garderobei cu piese de bază. Aici, echipa a găsit exact modelul dorit: talie joasă, nuanță deschisă și aspect ușor uzat. Combinațiile preferate includ pulovere lejere de la J.Crew, balerini și genți încăpătoare.

Stilul devine astfel unul practic și ușor de adaptat, potrivit atât pentru plimbări, cât și pentru întâlniri cu prietenii.

Materiale care respiră: satin și dantelă

Nuanțele deschise și materialele fine nu lipsesc nici toamna în sudul Californiei. Rochiile din satin sau dantelă se potrivesc perfect cu peisajul urban și atmosfera relaxată a orașului. Autoarea preferă pantaloni scurți din satin de la Dôen, pe care îi poartă cu cămăși largi sau pulovere din cașmir.

Trench coat-ul care se potrivește oriunde

Unul dintre cele mai versatile articole este trench coat-ul London Fog, cumpărat din New York. „Este una dintre cele mai utile piese, potrivită atât pentru o cină la Musso & Frank, cât și pentru o plimbare în Griffith Park”, spune ea.

Piele întoarsă și combinații îndrăznețe

Pielea întoarsă este materialul preferat pentru toamnele californiene. Autoarea combină jachete de lucru de la Banana Republic cu pantaloni scurți retro și cizme Frye. „Atmosfera este undeva între prietena unui rockstar din Laurel Canyon și o Joan Didion modernă”, descrie ea.

Accesoriile precum gențile mari completează ținutele, fiind practice și elegante. Secretul constă în alegerea unor piese versatile, care pot fi purtate atât pe coasta de est, cât și pe cea de vest.

California, sursă de inspirație pentru stilul personal

Stilul din vestul Statelor Unite nu se rezumă doar la blugi și ochelari de soare. Este vorba despre încredere și adaptabilitate. Toamna aici înseamnă libertatea de a combina satin cu piele întoarsă sau dantelă cu blugi vintage.

„Simt că am revenit acasă”, spune autoarea. Poate că această ușurință și autenticitate ar trebui să ne inspire pe toți atunci când ne alegem ținutele pentru sezonul de toamnă.