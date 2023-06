Cum iti scoti relatia din impas. Tabelul rezolvarilor sentimentale si sexuale

Cand ai probleme in cuplu, iata ce trebuie sa faci!

1. Decide daca merita.

Este trist, dar unele relatii pot sa ajunga intr-un stadiu in care e prea tarziu sa mai faci ceva pentru a le salva. Fa-ti timp sa analizezi relatia si gaseste adevarata cauza a conflictului sau a despartirii. Este vina ta sau a partenerului? Daca relatia este abuziva, fizic sau emotional, este cel mai bine sa pui punct si sa-ti gasesti pe altcineva. Daca nu, trebuie sa fii dispusa sa urmezi pasii urmatori.

2. Identifica problema.

Este greu sa remediezi o situatie cand nu ai toate datele problemei si nu stii exact ce anume a mers prost. Discuta cu partenerul si vezi daca este si el dispus sa incerce sa rezolve situatia. Daca si partenerul vrea sa salveze relatia, este recomandat sa incercati metoda numita “Plus Delta”:

Fiecare dintre voi are nevoie de o foaie impaturita pe lungime astfel incat sa se formeze 3 coloane.

Prima coloana se va numi “plus”, a doua “minus”, iar a treia “delta”.

In coloana “plus” veti scrie cateva lucruri care va plac din relatia voastra, ca de exemplu plimbarile in parc.

In coloana “minus”, aspectele negative ale relatiei, ca de exemplu lipsa comunicarii.

Delta este un termen des folosit in matematica si stiinte exacte, insemnand “schimbare”. Aceasta coloana o veti folosi pentru a scrie schimbarile, activitatile pe care sa le faceti mai des in detrimentul altora etc pe care fiecare partener le-ar dori in relatie.

3. Impartasiti-va gandurile.

Este important ca sa spuneti ca aveti pe suflet in momente in care nu sunteti nervosi sau suparati, si ar trebui sa va tineti de mana sau sa va imbratisati in acest timp. Poate parea ciudat sa faceti asta, mai ales in cazul in care v-ati certat des in ultimul timp, dar face diferenta.

4. Invata sa asculti.

Cand partenerul doreste sa-ti vorbeasca, nu-l intrerupe pentru a-ti sustine punctul de vedere sau pentru a te apara. Tine minte ca daca partenerul a scris ceva in coloana “minus”, inseamna ca intr-adevar este un aspect care il deranjeaza sau chiar il raneste. Chiar daca sentimentele partenerului sunt sau nu rationale, trebuie sa le respecti.

5. Actioneaza.

Identifica cele mai importante probleme de pe lista fiecaruia si incearca sa gasesti o solutie. De exemplu, in cazul in care comunicarea este o problema majora, include in rutina zilnica si o discutie cu partenerul timp de 20 de minute, fara televizor, radio, computer sau alte persoane in preajma.

6. Progresati mereu.

Cereti-va scuze pentru greselile comise si repetati procesul de cate ori este nevoie.

Atentie!

-Niciodata nu-ti forta partenerul sa fac ceva ceea ce nu doreste.

-Partenerul poate sa nu fie dispus sa investeasca timp si sentimente pentru a salva relatia.