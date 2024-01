Cum iti recapeti formele, dupa sarbatori?

Nu cred sa existe femeie care sa isi propuna sa slabeasca fix de sarbatori. Maxim, sa isi mentina greutatea. Dar majoritatea isi doresc sa se ingrase cat mai putin. Si oricat de restrictive suntem cu mancarea, mamele, matusile, bunicile si prietenele nu pot fi refuzate, mai ales cand vine vorba de prajituri si sarmale.

Dupa ce s-au terminat zilele libere si petrecerile (cam de prin 8 ianuarie), primul pas e “constatarea daunelor”. Adica proba cantarului. Pentru a avea o cantarire cat mai exacta, aceasta trebuie facuta dimineata, dupa ce mergeti la baie, de preferat cu cat mai putine haine. In functie de numarul kilogramelor in plus, trebuie facut un plan.

Iarna nu este perioada ideala pentru diete si cure de slabire drastice. Nu exista foarte multe fructe si legume proaspete pe care sa le gasiti la preturi mici, direct de la producatori. Si, din cauza zapezii si a frigului, si miscarea in aer liber e destul de limitata.

Cum facem, totusi?

Ideal ar fi sa apelam la un specialist, nutritionist sau dietetician. Acesta poate oferi o serie de informatii personalizate, in functie de istoricul medical, dar si o dieta care are sanse mai mari sa dea roade.

Pe piata exista si produse care pot ajuta in procesul de slabire. Insa trebuie recomandate de un medic. Nu exista pastile magice care sa topeasca grasimea, care sa va slabeasca fara efort “sapte kilograme in sapte zile”. Dar exista tincturi, produse gemoterapice care pot ajuta natural organismul.

Detoxifiere

Urmatorul pas pentru a reduce numarul kilogramelor este o perioada de detoxifiere. Dupa excesele din cele aproape trei saptamani, organismul are nevoie de o perioada pentru a se reface. Si il putem ajuta oferindu-i fructe si legume crude sau tratate termic cat mai putin (pe gratar sau la aburi), cantitati mari de fibre, astfel incat sa stimulam tranzitul intestinal si o modalitate de a elimina toxinele prin transpiratie – o activitate solicitanta, in urma careia sa transpire abundent.

Atunci cand va ganditi la procesul de slabire trebuie avute in vedere trei aspecte: hidratarea, alimentatia si miscarea.

Necesarul de apa al organismului este de 30 ml pentru fiecare kilogram. O persoana de 70 de kilograme trebuie sa bea minim 2.1 litri de lichide. Iarna e mai greu sa bei atat de multa apa. Aromatizati-o cu lamaie, menta sau putin suc de fructe, alternati-o cu un ceai de plante si incercati sa consumati cantitati mai mici, dar mai des.

Alimentatie sanatoasa

Niciun medic nu va recomanda o cura foarte restrictiva, bazata pe o singura grupa de alimente. Cheia sta in gasirea unui echilibru si a unui raport optim intre proteine, glucide si grasimi. De asemenea, e important sa respectati minim trei mese si o gustare, dar si cateva reguli.

Optati pentru un mic dejun bogat, de preferinta proteic, dar care sa contina si cereale integrale. (un ou fiert si cereale cu iaurt sau doua felii de sunca slaba de pui, o felie de paine integrala si o cana de ceai neindulcit).

Nu mai mancati la aceeasi masa carne si cartofi. Fiecare dintre aceste alimente se asociaza doar cu legume, dar in cadrul a doua mese diferite. Daca mancati la pranz carne si legume la gratar, seara puteti manca o salata rece de cartofi sau o tocana de legume.

Incepeti pranzul cu o supa sau o ciorba usoara, de legume. Astfel, cantitatea de mancare din felul de baza va fi mai mica.

Dupa un pranz cu doua feluri nu mai mancati si desert. Daca va e pofta de ceva dulce, optati pentru doua patratele de ciocolata negra, cu minim 70% cacao, dar asteptati sa treaca macar o ora dupa masa.

Excludeti painea alba din alimentatie. O puteti inlocui cu cea integrala sau de secara, aceste sortimente avand o cantitate mult mai mare de fibre, sunt mai satioase si nu contin monozaharide.

Daca trebuie sa sariti peste o masa, mancati o mana de migdale sau orice alte nuci crude. Nu va va fi atat de foame si la urmatoarea masa nu veti manca cu mult mai mult decat in mod normal.

Mancati macar o zi pe saptamana peste, de preferinta somon sau un alt peste bogat in acizi grasi omega-3.

Optati pentru lactate semidegresate si nu lasati sa treaca o zi fara sa beti macar o cana de lapte sau fara sa mancati un iaurt.

Miscare

Nu aveti un abonament la o sala de fitness si nici nu intentionati sa va faceti? Exista alternative, important e sa aveti vointa. Remodelarea nu are loc peste noapte, si nici fara transpiratie si munca. Cum nu putei stabili cu exactitate de unde sa dispara grasimea si de unde sa slabiti, e important sa implicati tot corpul in diverse activitati.

Nu va place sa alergati? Nu-i nimic! Puteti dansa. Lasati televizorul pe un canal de muzica in timp ce gatiti, faceti curat sau spalati vase. Atunci cand aveti timp liber nu va asezati pe canapea, la televizor. Miscati-va prin casa, asezati-va hainele in dulap sau alimentele in camara, plimbati-va sau urcati si coborati scarile din bloc. Daca stati la calculator, faceti exercitii pentru abdomen, contractandu-l pret de cateva secunde, dupa care eliberati. Obisnuiti-va sa trageti de burta cat mai mult inspre spate (sa “sugeti” burta) lucrand astfel musculatura zonei respective.