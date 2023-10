Cum faci cel mai bun vin fiert?

Vinul fiert nu este doar o bautura aromata, este una dintre esentele iernii, un simbol al anotimpului rece. In general, vinul fiert se prepara din sortimente rosii. Cel mai utilizat este vinul de casa facut din mai multe soiuri putin pretentioase, nu prea aromate.

Aceasta bautura nu este nici de departe una traditionala (cum este tuica fiarta), ea regasindu-se cam in toate tarile in care se consuma vin, in special in cele nordice sau cu un climat temperat. Glögg (in Suedia si Islanda), gløgg (in Norvegia si Danemarca), glögi (in Estonia si Finlanda), gluhwein (in Germania si Austria), mrs. Beeton’s (in Marea Britanie) sau Navegado (in Chile), vinul fiert este indragit de toata lumea.

De la regiune la regiune, de la obicei la obicei, mirodeniile adaugate in vin difera. Singurele constante sunt vinul, miere sau zahar si scortisoara. Recomandam sa se foloseasca zahar nerafinat in locul mierii, aceasta din urma schimbandu-si proprietatile daca este tratata termic la temperaturi ridicate.

Mirodeniile care se pot adauga in vin depind strict de gusturi. Un vin fiert foarte aromat poate avea iz de scortisoara, cuisoare, piper negru, anason stelat, ienibahar, nucsoara, portocala, coaja de lamaie, stafide sau vanilie.

Pentru a va bucura de toata savoarea ingredientelor, cel mai bine este sa respectati ordinea recomandata. Intr-un mojar cu pistil (sau in rasnita, daca nu aveti) zdrobiti toate mirodeniile. Puneti-le intr-o tigaie si incalziti-le la foc mic pana incep sa isi elibereze uleiurile esentiale.

Nu trebuie sa le prajiti, ci doar sa le incalziti pana la 40-45 de grade. Apoi adaugati vinul si zaharul. Atentie, vinul nu trebuie sa ajunga la punctul de fierbere deoarece se evapora alcoolul si veti ajunge sa beti suc de struguri aromat.

Mestecati continuu (pentru a se topi zaharul) si lasati bautura sa ajunga la 65-70 de grade Celsius. Apoi adaugati stafidele si cojile sau sucul de citrice. Acoperiti pentru 5-10 minute (timp in care infuzeaza), apoi puteti servi bautura obtinuta in cani.

Vinul fiert nu este o bautura care se bea de unul singur. Este ideala pentru serile petrecute in familie sau alaturi de prieteni dragi, poate insoti un joc de carti sau de societate, un film, o discutie cu cel iubit.