Cum este utilizată inteligența artificială pentru detectarea semnelor de depresie

Un grup de cercetători din Japonia a creat un sistem de inteligență artificială capabil să recunoască posibile simptome de depresie prin analiza mișcărilor extrem de fine ale mușchilor feței.

Cum e folosită inteligența artificială pentru identificarea semnelor depresiei

Articolul publicat în revista Scientific Reports arată că această tehnologie poate identifica modele recurente la persoanele care raportează stări depresive. Testele au fost realizate de echipa de la Universitatea Waseda pe un eșantion de 64 de studenți, care au fost filmați în timp ce își prezentau un scurt videoclip de 10 secunde. Cu ajutorul software-ului OpenFace 2.0, cercetătorii au descoperit mișcări specifice ale ochilor și gurii – precum ridicarea sprâncenelor, a pleoapelor sau întinderea buzelor – mai frecvente la participanții cu depresie subclinică, notează The Independent.

Profesorul Eriko Sugimori susține că această metodă ar putea deveni utilă în programele de screening pentru sănătatea mintală în școli, universități sau locuri de muncă, facilitând intervențiile timpurii înainte de agravarea simptomelor.

Semnele clare care îi ajută pe specialiști

Pentru confirmarea rezultatelor, cercetătorii au solicitat unui alt grup de studenți să evalueze aceleași videoclipuri. Concluzia a fost aceeași: persoanele cu semne de depresie au fost percepute drept mai puțin expresive, prietenoase și agreabile. Studiul subliniază că depresia nu îi face pe oameni să pară negativi, ci le reduce expresivitatea pozitivă.

Inteligența artificială este deja utilizată tot mai des în domeniul medical. De exemplu, o aplicație britanică a reușit să reducă la jumătate numărul internărilor în rândul persoanelor vârstnice, economisind NHS peste 1,5 milioane de lire sterline pe zi. Totuși, experții atrag atenția asupra unor riscuri importante, precum securitatea datelor și lipsa empatiei. Recent, NHS a avertizat tinerii să nu apeleze la chatbot-uri de tip AI ca înlocuitor al terapiei.



