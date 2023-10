Cum controlam cosmarurile?

Cosmarurile pot cauza insomnia, dar nu sunt provocate de frica. Acesta este rezultatul unui nou studiu realizat de cercetatorii canadieni de la Universitatea din Montreal. Noutatea e faptul ca sta in puterea noastra sa le controlam. Daca un vis urat va lasa inspaimantat si nelinistit, sentimentul nu e doar in minte. Cosmarurile, in schimb, au un impact emotional puternic.

Echipa de cercetatori a analizat peste 10.000 de vise, dar s-a concentrat pe 253 de cosmaruri povestite in detaliu si 431 de vise urate.

Intensitatea unui cosmar va va trezi dintr-un somn adanc. Cele mai comune teme intalnite sunt agresiunile fizice. Moartea, bolile grave si amenintarile sunt urmatoarele laitmotive ale cosmarurilor studiate. Barbatii viseaza mai des dezastre naturale, in timp ce femeile sunt mai marcate de conflictele interpersonale. (Se pare ca doamnele se tem mai tare de certuri decat de cutremure).

Visele urate nu sunt provocare de sentimentul de frica, iar doar o treime dintre cosmaruri sunt cauzate de ea. In studiu au fost incluse si cosmaruri recurente, care reflecta retrairea unui eveniment traumatic, de exemplu prezenta activa intr-un teatru de operatiuni.

Visele urate reflecta, de-obicei, conflicte interpersonale, dar nu de o intensitate care sa va sperie si sa va faca sa va treziti lac de sudoare.

Insomnia artificiala

Un procent de aproximativ 6% din populatie sufera de cosmaruri, care le pot afecta sanatatea psihica si emotionala. „Cosmarurile nu sunt o boala in sine, dar reprezinta o problema pentru persoanele care le anticipeaza si care sunt afectate de ele”, a declarat cercetatorul Antonio Zadra, unul dintre membrii echipei de cercetare de la Universitatea din Montreal, pentru ScienceDaily. „Persoanele care au cosmaruri frecvente se pot teme sa adoarma, ca sa nu se lase prada celor mai urate experiente. Unele cosmaruri se repeta noapte de noapte. Cei care se trezesc in timpul cosmarurilor nu mai pot adormi si astfel se creeaza insomnia artificiala”, completeaza Zadra.

Controlul cosmarurilor

Cosmarurile sunt tratabile, cu ajutorul unor tehnici de vizualizare. Practic, persoana este invatat sa creeze un nou scenariu, preluand controlul asupra a ceea ce viseaza. De exemplu, poate pune capat razboiului, poate ataca atacatorul (si castiga), poate fi salvata de super-eroul preferat.

Rezultatele pozitive incep sa apara in functie de cat de pozitive sunt gandurile. Metoda tehnicii de vizualizare functioneaza, insa poate sa va duca in cealalta extrema, daca nu e folosita cum trebuie, in sensul bun.