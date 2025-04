Cum ce te ajuta cura de morcovi si suc de morcovi

Cura de morcovi si suc de morcovi este ideala la inceputul primaverii. pentru a fi eficienta cura trebuie sa dureze circa doua-trei spatamani si poare fi respectata de copii si adulti deopotriva.

Regula de baza este consumul zilnic de morcovi crizi sau fierti la care se adauga un pahar de suc proaspat de morcovi, in prima parte a zilei, baut imediat dupa preparare si, de preferat intre mese. Sucul de morcovi poate fi combinat cu suc de de lamaie sau suc de portocala, dar si cu suc de telina, de patrunjel, sau sfecla.

Cura de morcovi si suc de morcovi este un imens beneficiu pentru sanatate, pentru piele si par si este o foarte buna cale de detoxifiere.

1. Sucul de morcovi este una foarte bogat in antioxidanti si vitamina A. Sucul de morcovi tine pielea tanara si are capacitatea de creste capacitatea naturala a pielii de a se proteja impotriva soarelui si efectelor sale nocive. In plus, cura de morcovi si suc de morcovi este capabila sa te ajute in procesele de detoxifiere naturala.

2. Previne imbatranirea pielii. Cura de morcovi si suc de morcovi are ca efect atenuarea ridurilor fine si sutinerea stratului de colagen al pielii. Efectele se vad dupa o cura de doua saptamani. Sucul de morcovi stimuleaza sinteza de colagen si creste elasticitatea pielii.

3. Vindeca si previne acneea. Cura de morcovi si suc de morcovi are capacitatea de a ameliora si a preveni aparitia puseurilor de acnee. Cura de morcovi si suc de morcovi este ideala la pubertate si adolescenta sau ca tratament preventiv impotriva problemelor cutanate de natura acneica. Efectul este de durata si este urmarea capacitatii morcovilor, prin nutrientii si enzimele pe care acestia ii contin, de a mentine un nivel normal al pH-ului pielii. Combinat cu miere este un excelent tonci general si un stimulent al imunitatii.

4. Reduce cicatricile si petele. Cura de morcovi si suc de morcovi ajuta la reducerea cicatricilor si a petelor de pe piele. De data aceasta nu este suficient sa bei suc de morcovi si sa rontai morcovi. Este necesar sa aplici comprese cu suc de morcovi pe zonele afectate pentru a scapa de semne pigmentate si pentru a atenua cicatricile.

5. Cura de morcovi si suc de morcovi reduce caderea parului. Sucul de morcov si morcovii sunt plini de vitamine. O spune din plin culoarea si gustul lor bun si pot face minuni pentru parul tau. Cura de morcovi si suc de morcovi stimuleaza circulatia sangelui in zona scalpului si regenerarea si cresterea firului de par. Mai mult, cura poate face parul sa creasca mai gros si poate stimula dezvoltarea de noi folicului de par, dar si restabilirea texturii firului de par.