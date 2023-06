Cum arata si ce facultate va urma fiica Ralucai Moianu?

Toata lumea stie ca vedeta de radio si fosta prezentatoare de televiziune are o fiica adolescenta care tocmai a terminat liceul. Raluca Moianu si Mara par doua surori si prietene bune si ne-au povestit la petrecerea Viva ce planuri are adolescenta.

Din pacate, Mara nu a ales nici televiziunea si nici radioul pentru a profesa, asa cum se asteptau multi, caci toata lumea se astepta sa-i urmeze pe parintii ei. Insa pustoaica are alte planuri, caci vrea sa faca cu totul altceva si anume Facultatea de drept. Iar in urmatoarele doua luni se pare ca frumoasa pustoaica are admitere la facultate, la Universitatea de Drept, de la București. Cele doua sunt bune prietene si au luat toate aceste decizii impreuna.

”La noi a fost, așa, un permanent consult, una cu cealaltă. Am avut muncă în echipă, așa a fost treaba. Am hotărât amândouă ceea ce e mai bine pentru mine și așa am ajuns la concluzia că eu îmi doresc să fac Drept și ea va fi alături de mine indiferent de situație„, au povestit cele doua. Care se inteleg foarte bine si au o relatie extraordinara de prietene foarte bune, nu de mama fiica. ”Avem o relație extraordinară, așa o numesc. Avem o relație de aur, cum îmi place mie să-i spun. O relație, din punctul meu de vedere, care ar trebui să existe în orice familie. Așa că… Așa cum suntem împreună, aici, suntem împreună peste tot”, au mai spus cele doua. Care isi doresc ca dupa ce termina cu examenele sa plece intri vacanta numai ele doua.