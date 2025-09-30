Cum arată la 52 de ani după lifting facial și blefaroplastie?

O femeie din Connecticut povestește despre experiența ei cu procedurile estetice care au ajutat-o să se simtă mai bine în pielea ei.

La 50 de ani, Jennifer a observat că metodele pe care le folosea în trecut, precum Botoxul și umpluturile, nu mai aveau același efect. Deși la început era reticentă în privința intervențiilor chirurgicale, a început să ia în considerare opțiuni mai avansate. În cele din urmă, a ales să facă un lifting facial, o blefaroplastie și un tratament cu laser CO2, spunând că rezultatele sunt atât de naturale încât puțini oameni își dau seama că a trecut prin aceste proceduri.

De la îndoială la hotărâre

Jennifer a apelat la Dr. Robert Schwarcz, medicul care îi realizase o blefaroplastie superioară cu 10-15 ani în urmă. „Am început să-l întreb dacă sunt potrivită pentru un lifting sau o blefaroplastie. Ochii mei deveniseră adânciți, iar pielea îmi rămânea strânsă când o prindeam între degete”, povestește ea. Dr. Schwarcz i-a explicat: „Nu există o vârstă universală, dar din perspectiva mea, o intervenție mai timpurie, atunci când modificările sunt moderate , în loc să aștepți până devin severe , oferă de obicei rezultate mai netede și cu un aspect mai natural.”

Chiar dacă a avut trei consultații și a căutat păreri în grupuri de Facebook sau pe Reddit, Jennifer a ezitat luni întregi. „Mă uitam în oglindă și îmi trăgeam pielea înapoi. Gândul că aș putea arăta așa fără efort m-a convins”, spune ea. În iunie 2025, a decis să facă un lifting facial, o blefaroplastie inferioară cu transfer de grăsime și un tratament cu laser CO2.

Dr. Schwarcz explică: „Chirurgia repoziționează și îndepărtează țesuturi; corectează contururile și căderea, dar nu îmbunătățește calitatea suprafeței pielii. Un laser ablativ completează un lifting facial sau o blefaroplastie prin tratarea liniilor fine, a leziunilor cauzate de soare și a texturii pielii.”

Pregătirile dinaintea operației

În săptămânile dinaintea operației, Jennifer a făcut analize de sânge, EKG și a consultat un nutriționist. „Am lucrat cu un specialist care mi-a explicat cum o alimentație bogată în proteine și fructe poate accelera vindecarea”, povestește ea. A fost surprinsă de numărul mare de medicamente prescrise: antibiotice, analgezice puternice și creme antibacteriene. „Totul este copleșitor, dar fiecare are rolul său”, recunoaște Jennifer.

Ziua intervenției

În dimineața operației, Jennifer a mers cu trenul din Connecticut la New York, fără machiaj sau produse de îngrijire. „Am intrat în cabinet, iar doctorul a început să-mi deseneze pe față cu un marker violet. Atunci am realizat că totul se va întâmpla”, își amintește ea. După ce a fost anesteziată, procedura a durat cinci ore.

Recuperarea după operație

Când s-a trezit, Jennifer era bandajată complet. „Nu am simțit durere, dar am fost foarte incomodă”, spune ea. Medicul i-a recomandat să stea două nopți într-un hotel cu asistență medicală privată. „Infirmierele îmi schimbau bandajele, pregăteau masa și mă monitorizau atent. Au fost de mare ajutor”, recunoaște Jennifer.

La 48 de ore după operație, drenurile au fost îndepărtate, iar ea a trecut la o manșetă de compresie cu buzunare pentru gheață. „După opt zile, deja puteam merge la petreceri de absolvire cu ochelari de soare și pălărie”, povestește ea. Dr. Schwarcz spune: „Umflarea și vânătăile cauzate de o blefaroplastie se ameliorează între săptămânile a doua și a treia, iar rezultatele finale se conturează pe parcursul a patru până la șase săptămâni.” Umflătura de la laser a dispărut după aproximativ o lună, iar cicatricile de la blefaroplastie sunt aproape invizibile.

Rezultatele și impactul asupra vieții de zi cu zi

La trei luni după intervenție, Jennifer spune că schimbarea este subtilă. „Majoritatea oamenilor nu realizează că am făcut un lifting facial. Cicatricile din spatele urechilor sunt vizibile doar dacă te uiți foarte atent”, afirmă ea. Dr. Schwarcz confirmă: „Pentru mine, un lifting facial nu înseamnă schimbarea înfățișării cuiva , ci o resetare, ajutându-i să arate ca o versiune reîmprospătată a propriei persoane.”

Jennifer consideră că a învățat un lucru important: „Uneori, intervențiile făcute la timp pot oferi rezultate mai naturale decât dacă aștepți prea mult.”

Experiența lui Jennifer arată că, atunci când sunt alese cu grijă și făcute la momentul potrivit, procedurile estetice pot aduce rezultate discrete și naturale, fără să schimbe identitatea unei persoane. Ea se află încă în proces de recuperare, dar este încrezătoare că efectele vor deveni și mai bune pe măsură ce timpul trece.