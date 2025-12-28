Cum ar putea xenotransplantul să schimbe viitorul transplanturilor

Un chirurg de top susține că transplanturile cu organe de porc modificate genetic ar putea deveni mai eficiente decât cele cu organe umane, oferind o soluție la criza severă de donaţii.

O nevoie uriașă care nu poate fi acoperită

Lipsa organelor pentru transplant este una dintre cele mai mari provocări medicale ale prezentului. Sute de mii de oameni din întreaga lume așteaptă un organ care le-ar putea salva viața, însă șansele să primească unul la timp sunt mici, iar deficitul de organe continuă să crească.

În Statele Unite, peste 90.000 de pacienţi sunt pe lista de așteptare pentru un rinichi, iar în fiecare zi aproximativ 11 persoane mor fără să fi primit acest organ. Dializa poate ţine oamenii în viaţă o perioadă, dar nu este o soluţie definitivă și vine cu multe limitări. Sistemul imunitar joacă un rol crucial în acceptarea sau respingerea organelor transplantate, ceea ce complică suplimentar situaţia.

Problema nu este prezentă doar în America. Potrivit NHS Blood and Transplant, în Regatul Unit, în ultimul deceniu, peste 12.000 de persoane au murit sau nu au mai putut fi eligibile pentru transplant înainte să primească organul necesar. Transplanturile de organe rămân o provocare majoră, iar numărul de organe disponibile este insuficient pentru cererea tot mai mare.

O idee care prinde contur în laboratoare

O soluţie aflată în plină dezvoltare este xenotransplantul, adică utilizarea organelor de la animale, în special de la porci, adaptate pentru a fi acceptate de corpul uman. Organele de porc au dimensiuni și funcţii similare cu cele ale oamenilor, ceea ce le face potrivite pentru transplant. Utilizarea organelor de la animale deschide noi perspective pentru pacienţii aflați pe lista de așteptare.

Dr. Robert Montgomery, directorul Institutului de Transplant de la NYU Langone și la rândul său beneficiar al unui transplant de inimă, coordonează un studiu clinic de pionierat. Primul transplant de rinichi de porc modificat genetic la un pacient în viață a fost deja realizat, iar un al doilea este planificat pentru luna ianuarie. În prima fază, șase pacienţi vor primi astfel de organe provenite de la porci modificaţi genetic.

Un avantaj important este că porcii pot fi modificaţi genetic pentru a reduce riscul ca organismul uman să respingă organul. Rinichii folosiţi în acest studiu provin de la porci cu modificări genetice în zece puncte, pentru a crește compatibilitatea cu organismul uman. Aceste organe de porc modificate genetic pot fi adaptate să funcționeze chiar mai bine decât organele umane în unele cazuri.

Modificările genetice care schimbă regulile jocului

Deși ideea nu este nouă, progresele recente din ingineria genetică au făcut diferenţa. Un organ uman aduce cu el riscurile genetice ale donatorului, însă un organ de porc poate fi modificat suplimentar pentru a fi îmbunătăţit. Modificările genetice vizează reducerea reacţiilor de respingere a organului, crescând astfel șansele de succes ale transplantului.

Dr. Montgomery consideră că, în viitor, organele de porc ar putea ajunge să fie chiar mai bune decât cele umane, datorită editărilor genetice suplimentare care ar reduce și mai mult riscul de respingere. El a realizat și primul transplant mondial de acest tip în 2021, la o persoană aflată în moarte cerebrală, iar rezultatul a arătat că organul nu a fost respins imediat.

Ce se întâmplă când știința și speranța se întâlnesc

Nu doar rinichii sunt în atenţia cercetărilor. Dr. Montgomery spune că rinichii și inimile de porc sunt cele mai promițătoare pentru xenotransplant. Plămânii de porc sunt mai greu de folosit, iar pentru ficat nu se știe încă dacă metoda va funcţiona. Oamenii de știință continuă să testeze limitele acestei tehnologii.

Cercetări recente, inclusiv cele realizate de echipa lui Montgomery, arată că transplantarea timusului porcului împreună cu rinichiul poate crește toleranța organismului primitor. Acest lucru ar putea permite, în timp, reducerea sau chiar eliminarea medicamentelor anti-respingere, care au efecte secundare importante.

Există însă obstacole. Unele transplanturi anterioare cu organe de porc la pacienţi foarte bolnavi nu au avut rezultatele dorite – unii au avut nevoie ca organul să fie îndepărtat, iar alții au murit, deși nu neapărat din cauza transplantului. Dr. Montgomery subliniază că doi pacienţi care au primit rinichi de porc sunt încă în viaţă și organele funcţionează corect.

Dacă studiul iniţial cu șase pacienţi va avea rezultate bune și FDA va aproba extinderea, încă 44 de transplanturi ar putea fi realizate. Scopul final este să ofere o alternativă reală pentru cei care nu au altă șansă.

Când munca devine o luptă personală

Pentru Dr. Montgomery, această cercetare are și o latură personală. El suferă de o boală cardiacă moștenită, cardiomiopatie dilatativă, care i-a răpit tatăl și fratele. După șapte stopuri cardiace, a primit un transplant de inimă în 2018, un exemplu al progreselor în transplantul de organe.

Adevărul este că nu vor exista niciodată suficiente organe umane , a spus el într-un interviu. Montgomery știe din experienţă cât de greu este să aștepți un organ și cât de mare este presiunea pentru pacienți și familiile lor.

De-a lungul carierei, a încercat să crească numărul de organe umane disponibile, inclusiv prin transplanturi renale în lanţ sau utilizând organe de la donatori cu hepatită C, trataţi ulterior. Totuși, aceste soluții nu reușesc să acopere cererea tot mai mare.

Montgomery se gândește și la copiii săi, care au aceeași boală genetică. Întrebat dacă ar accepta o inimă de porc dacă ar mai avea nevoie de un transplant, a răspuns că ar lua în calcul această opţiune. Mi-aș dori ca ei să aibă mai multe opțiuni decât au avut tatăl și fratele meu sau decât am avut eu însumi, a spus el.

Un drum cu multe provocări și speranțe

Xenotransplantul cu organe de porc modificate genetic nu este încă o soluție perfectă și nici nu a primit aprobarea pentru utilizare pe scară largă. Dr. Montgomery subliniază că obiectivul de a elimina complet medicamentele anti-respingere nu a fost atins încă, motiv pentru care studiile clinice continuă.

Potenţialul este însă foarte mare. Dacă cercetările vor continua să ofere rezultate bune și problemele de siguranţă vor fi depășite, aceste organe ar putea deveni o soluție importantă pentru viitorul transplanturilor. Nu vor înlocui complet donația umană, dar ar putea oferi o șansă la viaţă celor pentru care lista de așteptare este, de fapt, o condamnare.

Drumul este lung și plin de provocări științifice și etice, dar pentru cei care așteaptă un transplant, speranţa că o soluție dintr-un loc neașteptat ar putea salva vieţi devine tot mai reală.