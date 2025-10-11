Cum am transformat rutina de iluminare în 2025

De la pudre cu textură gel la balsamuri cu efect sticlos, aceste produse oferă o strălucire naturală pielii, fără aspectul artificial de altădată.

În urmă cu aproape un deceniu, iluminatoarele metalizate dominau tendințele de machiaj. Acum, în 2025, formulele moderne promit o strălucire discretă, care pune în valoare pielea, indiferent de tipul acesteia. Am adunat de-a lungul anilor o colecție impresionantă de iluminatoare, iar experiența m-a ajutat să descopăr cele mai eficiente produse și tehnici pentru un efect natural și elegant.

Pudre care nu lasă urme vizibile

Dacă nu îți place efectul de „pudră uscată” pe față, variantele gel-pudră pot fi alegerea potrivită. Haus Labs și Gucci au adus pe piață produse care se simt ușor pe piele și oferă o strălucire subtilă.

Haus Labs Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter : Textura sa cremoasă, în nuanța Rose Quartz, se combină perfect cu blush-ul pentru un aspect uniform.

: Textura sa cremoasă, în nuanța Rose Quartz, se combină perfect cu blush-ul pentru un aspect uniform. Gucci Glow Glow Highlighter Powder: Disponibil în cinci nuanțe, acest iluminator se aplică ușor și poate fi intensificat, în funcție de preferințe.

Ambele produse conțin pigmenți fini care nu evidențiază porii. Este recomandat să le aplici cu o pensulă densă pe partea superioară a pomeților, pentru un efect natural.

Iluminatoare cremoase pentru ten uscat sau matur

Pentru persoanele cu ten uscat, formulele cremoase de la Rituel de Fille și Westman Atelier sunt ideale. Acestea sunt ușor de aplicat și rezistă bine pe parcursul zilei.

Rituel de Fille Rare Light Luminizers : Ambalajul compact și formula lejeră oferă un efect luminos, fără a încărca pielea.

: Ambalajul compact și formula lejeră oferă un efect luminos, fără a încărca pielea. Westman Atelier Super Loaded Tinted Cream: Nuanța Peau de Peche este preferata mea în sezonul rece, pentru că adaugă o strălucire caldă și rafinată.

Aplic aceste iluminatoare ca ultim pas, după blush și bronzer, blenduindu-le cu degetele pentru un rezultat uniform și discret.

De ce sunt potrivite aceste formule?

Texturile bogate în ingrediente hidratante se potrivesc perfect pielii mature sau uscate, iar pentru tenul gras recomand aplicarea doar pe vârful pomeților, pentru a evita excesul de luciu.

Balsamuri pentru un efect lucios și modern

Balsamurile de iluminare sunt preferatele mele pentru un look proaspăt și modern. Deși pot fi mai dificil de folosit, rezultatul este de fiecare dată spectaculos.

Sarah Creal Today’s Highlights : Acest balsam are o textură plăcută și se integrează ușor în piele, oferind un luciu subtil.

: Acest balsam are o textură plăcută și se integrează ușor în piele, oferind un luciu subtil. Chanel Baume Essentiel: Stick-ul este practic și oferă mai multe variante de culoare, de la nuanțe transparente la tonuri roz sau bronz.

Este important să nu aplici prea mult produs, pentru ca luciul să rămână natural și să nu încarce tenul. Cel mai bine funcționează aplicat cu o pensulă mică, după ce ai terminat restul machiajului.

Iluminatoare lichide pentru un efect natural

Noile formule lichide de la MAC și r.e.m beauty au adus o schimbare majoră. Acestea se absorb rapid și oferă un aspect luminos, fără să lase urme vizibile pe piele.

MAC Skinfinish Lightstruck : Poate fi folosit atât ca bază, cât și ca iluminator de final.

: Poate fi folosit atât ca bază, cât și ca iluminator de final. r.e.m beauty Dreamglow Serum: Formula sa hidratantă conferă pielii un aspect sănătos și uniform.

Recomand aplicarea acestor produse pe vârful pomeților sau în colțul intern al ochilor, pentru un plus de strălucire.

De ce poți avea încredere în aceste recomandări

Marie Claire testează produse de machiaj de peste 30 de ani. Fiecare produs menționat a fost folosit și analizat cu atenție pentru a oferi recomandări reale și utile. Redactorii nu primesc comisioane pentru menționarea mărcilor, astfel încât selecția este una sinceră și obiectivă.

Rutina de iluminare din 2025 pune accentul pe naturalețe și pe adaptarea produselor la nevoile fiecărui tip de ten. Aceste categorii de iluminatoare mi-au schimbat complet modul în care îmi realizez machiajul. Sunt curioasă ce ați alege voi dintre ele și cum v-ați personaliza rutina pentru a obține un look luminos și proaspăt în fiecare zi.