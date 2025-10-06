Cum a obținut Jennifer Lopez manichiura „prăjită” cu un lac de unghii de 15 dolari

Noul film al lui Jennifer Lopez aduce în atenție un trend de manichiură pentru această toamnă: o nuanță nude cu reflexe calde, realizată cu produse accesibile.

De la „rich girl” la un look de toamnă

Dacă în timpul verii Jennifer Lopez a optat pentru modele de unghii extravagante, pentru promovarea filmului său Kiss of the Spider Woman a ales o manichiură mai discretă. Manichiuristul său de încredere, Tom Bachik, a dezvăluit pe Instagram cum a realizat acest look.

„Am început cu pregătirea cuticulelor folosind instrumente Tweezerman, apoi am aplicat trei straturi de lac Aprés în nuanța Overdone”, a explicat Bachik. Rezultatul este o manichiură lucioasă, cu tonuri portocalii, potrivită pentru sezonul de toamnă.

Instrumente folosite: Tweezerman pentru îngrijirea cuticulelor

Lac de unghii: Aprés în nuanța Overdone

Prețul lacului: 15 dolari

Culoare: nude cu reflexe calde portocalii

De ce nuanțele nude sunt preferate în 2023

Nuanțele nude au devenit foarte populare anul acesta. Acestea sunt versatile și se potrivesc cu orice stil, fie că alegi ținute casual sau elegante.

Oferă un finisaj lustruit, discret, care se aliniază cu tendinţele actuale de „lux discret” şi frumuseţe minimalistă.

Ce aduce nou manichiura „prăjită”

Față de alte variante, manichiura „prăjită” a lui Lopez are o nuanță mai caldă, cu subtonuri portocalii, care se potrivesc perfect cu paleta tomnatică. Acest look păstrează eleganța, dar aduce și un plus de căldură și naturalețe.

Popularitatea acestor nuanțe se datorează și faptului că se integrează ușor în tendințele actuale de frumusețe, fiind potrivite pentru orice ocazie.

Tot mai multe persoane aleg aceste tonuri pentru simplitatea și rafinamentul pe care le oferă, fără a fi nevoie de modele complicate.

Cum poți obține acasă această manichiură

Primul pas este pregătirea unghiilor. Folosește un instrument pentru cuticule, precum cele de la Tweezerman, și dă forma dorită unghiilor tale.

Aplică un strat de bază pentru a proteja unghia naturală, apoi lasă-l să se usuce complet.

Pune trei straturi subțiri de lac Aprés în nuanța Overdone, așteptând să se usuce fiecare strat înainte de a-l aplica pe următorul. Pentru un rezultat rezistent, adaugă un strat final de top coat.

Chiar dacă Jennifer Lopez poartă uneori extensii gel în formă de coffin, această nuanță arată la fel de bine și pe unghii naturale, fiind ușor de adaptat oricărui stil personal.

Pregătește cuticulele și unghiile

Aplică un strat de bază

Folosește trei straturi de lac Aprés Overdone

Finalizează cu un top coat pentru extra luciu și rezistență

Acest tip de manichiură este potrivit atât pentru evenimente speciale, cât și pentru zile obișnuite, adăugând un plus de eleganță fără efort.

Tendințe pentru următoarele luni

Se preconizează că nuanțele nude vor rămâne în topul preferințelor și anul viitor, cu mici variații. Sunt așteptate nuanțe cu reflexe metalizate sau efecte de degradé, care să aducă un element de noutate acestui stil clasic.

Lacul de unghii Aprés Overdone este disponibil online și costă 15 dolari, fiind o opțiune accesibilă pentru oricine dorește să încerce manichiura preferată a lui Jennifer Lopez.

Acest trend demonstrează că eleganța poate fi obținută cu produse simple și la prețuri accesibile, iar manichiura nude rămâne o alegere inspirată pentru orice sezon.

Indiferent de preferințele personale, o manichiură discretă și îngrijită va fi mereu la modă, iar exemplul oferit de Jennifer Lopez este ușor de urmat de oricine.