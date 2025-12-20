Cum a ajuns CEMEX lași în centrul atenţiei cercetării europene

Centrul de Medicină Experimentală al UMF lași a obţinut acreditarea ISO/IEC 17025 pentru analize preclinice, devenind primul din Europa cu acest statut. Recunoașterea garantează rezultate științifice valide și recunoscute internaţional.

Un pas înainte pentru cercetarea din România

Un centru românesc a reușit să obțină o recunoaștere unică la nivel european. Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicină Experimentală „Prof. Ostin C. Mungiu” (CEMEX), din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din lași, a primit acreditarea ISO/IEC 17025 pentru analizele de laborator realizate pe modele experimentale preclinice.

Această acreditare permite centrului să efectueze și să certifice analize preclinice precum hematologie, biochimie, LC-MS și ELISA, în condiţii controlate și la standarde ridicate. Faptul că este primul centru din Europa acreditat ISO pentru activitatea preclinică reprezintă o etapă importantă pentru cercetarea românească.

Recunoașterea garantează că rezultatele științifice obținute la CEMEX sunt validate, pot fi reproduse și sunt acceptate la nivel internaţional. Astfel, centrul din lași devine un reper pentru cercetarea de top din Europa, consolidând poziţia UMF lași în cercetare biomedicală avansată.

O recunoaștere care deschide noi drumuri

Conducerea universităţii a reacționat prompt la această reușită. Profesorul Viorel Scripcariu, rectorul UMF lași, a subliniat importanța strategică a acestui moment.

„Această recunoaștere reafirmă rolul strategic al UMF lași în cercetarea biomedicală avansată și capacitatea noastră de a contribui la dezvoltarea unor proiecte de excelență la nivel european. Este un pas important pentru consolidarea infrastructurii de cercetare și pentru integrarea României în rețele științifice internaţionale.”, a afirmat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF laşi.

Acreditarea nu reprezintă doar o distincţie, ci aduce noi oportunităţi de colaborare și proiecte europene importante pentru universitate. Este dovada clară că resursele și expertiza de la lași sunt apreciate la nivel internaţional și pot susține proiecte de amploare în cadrul centrului CEMEX lași, primul centru din Europa acreditat pentru analize preclinice.

Ce presupune această recunoaștere și ce urmează

Obţinerea acestei acreditări a implicat un efort susținut. Profesorul Bogdan Tamba, coordonatorul CEMEX, a explicat cât de complex a fost procesul.

„Obţinerea acestui statut este rezultatul unui proces riguros de evaluare a competenţei tehnice, a infrastructurii, a metodelor analitice și a sistemului de management al calităţii implementat la CEMEX. Standardul este esenţial în cercetarea preclinică, deoarece garantează trasabilitatea datelor și acuratețea analizelor, elemente critice pentru colaborările externe, studiile reglementate și transferul tehnologic. Demersul se înscrie într-o strategie mai amplă de dezvoltare a capacităţilor de explorare științifică, reprezentând totodată un prim pas esenţial către acreditarea GLP, în deplină corelare cu obiectivele proiectelor prezente și viitoare (CANTAVAC 2.0, ROGEN, Smart-Topic, NEUROX). În acest context, consolidarea infrastructurii de testare contribuie direct la strategia naţională de securitate și sănătate a României.”, a subliniat prof. univ. dr. Bogdan Tamba, coordonatorul CEMEX.

Acest succes face parte dintr-o strategie de dezvoltare pe termen lung care urmărește modernizarea continuă a infrastructurii de cercetare și integrarea României în rețelele științifice europene. Următorul obiectiv important este obținerea acreditării GLP (Good Laboratory Practice), ceea ce va aduce CEMEX și mai aproape de standardele internaţionale și va consolida managementul calităţii implementat la nivelul centrului.

Un centru care schimbă regulile jocului

CEMEX a fost înfiinţat în 2014 și reprezintă o infrastructură de cercetare unică în România, dedicată studiului fundamental și aplicat pe modele animale. Scopul centrului este să dezvolte cercetarea biomedicală la standarde internaţionale, fiind un exemplu de competență tehnică și de management al calităţii implementat.

De-a lungul anilor, CEMEX a susținut colaborări naţionale și europene, transferul de tehnologie, obținerea de brevete și a contribuit la formarea tinerilor cercetători. Activitatea centrului susține competitivitatea industriei farmaceutice și biomedicale din România, iar recenta acreditare consolidează aceste direcții și poziţionează CEMEX lași ca primul centru din Europa acreditat ISO pentru analize preclinice.

Un nou capitol pentru cercetarea din lași

Succesul CEMEX a fost remarcat și la nivel naţional. Recent, profesorul Dr. Bogdan Tamba a primit „Premiul pentru leadership vizionar în cercetare” la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Acest eveniment a pus în valoare activitatea intensă a UMF lași în cercetare avansată și dezvoltarea unui ecosistem propriu de inovare științifică, având CEMEX ca platformă centrală.

Acreditarea ISO 17025 a fost acordată după o evaluare detaliată a competenţei tehnice, a infrastructurii, a metodelor analitice și a sistemului de management al calităţii implementat la CEMEX. Acest proces riguros a confirmat că centrul respectă toate cerințele pentru a furniza rezultate științifice de înaltă calitate în domeniul de medicină experimentală și analize preclinice.

Privind spre viitor, CEMEX lași este pregătit să joace un rol tot mai important atât în cercetarea românească, cât și la nivel european. Cu această acreditare unică și cu planuri clare pentru dezvoltare, centrul va continua să contribuie la progresul științific și la creșterea competitivităţii în domeniul biomedical, fiind susținut de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Recunoașterea internaţională și premiile obținute confirmă valoarea echipei și a activităţii desfășurate la lași, oferind tinerilor cercetători oportunităţi reale de afirmare și dezvoltare profesională în România, sub îndrumarea unor Prof. univ. de prestigiu și a unui Coordonatorul CEMEX dedicat.