Motive pentru care nu ar trebui sa te mariti cu un barbat bogat

Oricare femeie este pusa la uun moment dat in viata ei sa aleaga intre doi barbati: unul bogat si unul mai putin bogat. A fost dovedit stiintific faptul ca majoritatea femeilor puse in fata unei astfel de alegeri ajung pana la urma sa se casatoreasca sau sa aiba o relatie stabila cu barbatul mai insarit.

Aceasta decizie insa s-a dovedit ulterior a fi cea nepotrivita din cauza ca barbatii care sunt bogati au o serie de lipsuri in ceea ce priveste raportul cu consoarta.

Astfel, potrivit studiilor efectuate, barbatii care castiga mai putin sunt mai dependenti de partenera lor, deci exista mai putine sanse ca sa faca ceva gresit care sa pericliteze relatia, fata de barbatii bogati. Independenta financiara a acestora le face sa creasca increderea in sine si automat sa nu vada nimic gresit in a calca stramb.

Pe langa acest lucru, exista si alte motive concrete pentru care nu ar trebui sa te mariti cu barbatul bogat

1. Nu le convine mai nimic

Barbatii bogati sunt foarte greu de multumit. Femeia de langa ei trebuie in majoritatea cazurilor sa se supuna si sa faca aobsolut tot ceea ce i se cere. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca barbatul bogat considera ca atata timp cat el are puterea financiara, el este indreptatit sa aiba dorinte mereu din partea jumatatii sale pe care o vede incapabila sa se intretina.

2. Barbatul bogat este infidel

Orbit de puterea pe care i-o ofera banii si de mandru ca face mai multi bani decat femeia de langa el, barbatul bogat va fi mereu in cautarea unei alte partenere, in mod instinctiv. Nu se va arunca in relatii de lunga durata, insa nu se va da niciodata in laturi atunci cand va veni vorba despre relatii sexuale intamplatoare. Mai mult decat atat, nu va avea nicio remuscare sa faca acest lucru.

3. Barbatul bogat este cam prost la pat

Acest lucru este dovedit stiintific! Se pare ca barbatii care au multi bani sunt de parere ca ei sunt cei care trebuie satisfacuti de „inferioara” femeie. Nu le pasa de performantele lor sexuale si vad in partenera doar un mijloc de a se detensiona sexual. Totodata, barbatii bogati si care castiga mai multi bani decat jumatatea lor au tendinta sa isi foloseasca femeia ca obiect sexual, cerand sa fie satisfacuti fara sa le pese de cheful partenerei sau de atmosfera. In schimb nu ofera mai nimic in pat, fiind convinsi ca este de ajuns faptul ca au conturile grase.

4. Nu au niciodata timp

Ca sa fii bogat, trebuie sa dai din coate. Aproape in continuu1 Iar acest lucru se traduce in lipsa de timp pe care sa il dedici jumatatii tatel. Si cum ochii care nu se vad se uita, lipsa timpului si perioadele lungi petrecute departe de sotie il vor face sa o uite aproape si cu siguranta sa o insele.

5. Barbatul bogat este posesiv

Puterea financiara ii da impresia ca are lumea la picioare. Implicit, ca are la picioare femeia pe care „o detine”. Asa ca daca va vedea vreo urma de exprimare libera sau va mirosi ca femeia se indeparteaza de el, barbatul bogat o va ingradi maxim. O va urmari, neconcepand ca femeia de langa el isi permite sa aiba o viata, atata timp cat el face bani. Ii va interzice micile placeri si femeia ar putea ajunge, in cele din urma, o scalva.

6. Nu isi iubeste copiii in egala masura

Barbatii bogati au tendinta de a se simti mai apropiati de baieti, decat de fete. Daca au doua fete, vor fi mai apropiati de fata cea mai mare, avand impresia ca primul nascut sau baiatul familiei este cel care-i va calca pe urme. Mai mult decat atat, se vor comporta destul de urat cu acest copil.